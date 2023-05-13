AA

Güneş, Azerbaycan Premier Lig takımlarından Sabah ile Bakü'de 3-3 berabere kaldıkları ve geliri depremzedelere bağışlanacak maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Sabah kulübü yetkililerine, oyuncularından hocalarına ve Bakü'deki tüm futbolseverlere ve Azerbaycan halkına ilgilerinden dolayı teşekkür eden Güneş, karşılaşmanın tam bir dostluk maçı havasında başladığını, öyle de bittiğini söyledi.

Güneş, karşılaşmadan kimsenin üzülmeden ayrıldığını vurgulayarak, "Oyunda iki taraf da açık oynadı, futbol oynamaya çalıştı. Nihayetinde ortaya çıkan skor dostluğu pekiştirmiş oldu. Burada olduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Bütün oyuncularına şans vermeye çalıştığını aktaran Güneş, şunları kaydetti:

"Bu bir hazırlık maçıydı. Ama en önemlisi o sıcak ilgiyi, samimiyeti, sevgiyi görmekti. Bugün de onu gördüğümüzü düşünüyorum. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Herkesin söylediği gibi 'tek millet, iki devlet' anlayışını bir kez daha gördük. İstiklal Marşı okunurken de gördük. Bu duygularla dolu olan futbolseverlere, insanlarımıza güzel futbol izlettirmek hepimizin görevi olmalı. Müsabaka olarak Süper Kupa veya bir başka final maçının burada oynanmasında yarar var. Lig arasında, hazırlık maçında ve bu coşkuyla stadı dolduran taraftarların o tip maçta daha heyecanlı olacağını düşünüyorum. Karabağ'ın da, Sabah'ın da Avrupa'da iyi yarışacağını düşünüyorum."

Güneş, deprem yaraları için Bakü'den güzel bir ses verdiklerini düşündüğünü belirterek, "Bakü'den Türkiye'ye, deprem bölgesine onları unutmayacağımızı bir kez daha söylemiş olduk. Bunun devamının gelmesini diliyorum. Avrupa'da veya Türkiye'de de bu devam etmelidir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da Beşiktaş taraftarlarının bulunmasından memnuniyet duyduklarını vurgulayan Güneş, "Azerbaycan kulüpleriyle her alanda diyalog kurmaktan yana iki tarafın da birbirine destek olmasında fayda umuyorum. Futbol adına da burada olmamız, konuşmamız, karşılıklı tartışmamız da bir katkıdır. Azerbaycan'dan da bize oyuncular geliyor, hocalar gelebilir. Aynı şekilde bizden de hocalar gelip buraya katkı yapmaya çalışıyor. Bu birlikteliklerin devam etmesini diliyorum." diye konuştu.

"KENDİ MAÇIMIZI KAZANIP RAKİPLERİMİZİ BEKLEYECEĞİZ"

Güneş, Türkiye ligine ilişkin ise "Şu anda bizim sıralamadaki yerimiz üçüncülük olduğu için puan olarak gerideyiz ve maç sayısı azaldı. Ama biz sıralamaya bakmadan kendi işimizi yapacağız. Önümüzde 3 tane maç var. Onları kazanmak istiyoruz. Üçüncülükten yukarı nasıl çıkarız onu düşünüyoruz. Sıralamada zaten avantajlar kendiliğinden görülüyor. Haftaya Adana Demirspor ile zor bir maçımız olacaktır, ona bakacağız. Biz kendi maçımızı kazanıp, rakiplerin kayıplarını bekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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