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Oyuncu Uğur Yücel, geçtiğimiz akşam usta sanatçı Şener Şen ve Ahmet Gülhan ile buluştu. Ünlü isimlere, Yücel'in yönetmen oğlu Can Yücel ve senaryo yazarı Uğraş Güneş de eşlik etti.

Birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan Uğur Yücel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ustalarım ve çocuklarım... Biri oğlum, öbürü evlat yerine koyduğum... Şener Şen, Ahmet Gülhan, Can Yücel, Uğraş Güneş. Güzel geceydi.