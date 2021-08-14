HABERTURK.COM

2009 Türkiye 2. Güzeli Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi Medis Mir ile ayrıldıktan sonra tenisçi Yasemin Ada Börü'yle yeni bir aşka yelken açmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Kuyucuoğlu, sevgilisi ile kamera karşısına geçti.

Senem Kuyucuoğlu, Yasemin Ada Börü ile dudak dudağa poz verdi. Kuyucuoğlu, birlikte çekilen bu fotoğrafını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

SENEM KUYUCUOĞLU HAKKINDA

Senem Kuyucuoğlu, 22 Eylül 1990 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Türkiye'yi birçok uluslararası yarışmada temsil eden Kuyucuoğlu, son olarak 2009 Kâinat Güzellik Yarışması'na katılmıştı. Kuyucuoğlu ardından Boxer dergisinin 2009 yılında okur oylarıyla belirlediği Türkiye'nin en seksi 50 kadını sıralamasında da 3. sırayı almıştı.