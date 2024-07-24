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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Sendikalı işçi oranı yüzde 14.8 - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Sendikalı işçi oranı yüzde 14.8

        Türkiye'de bu yıl temmuz itibarıyla 16 milyon 973 bin 613 işçiden 2 milyon 512 bin 332'sinin sendikalara üyeliği bulunurken, sendikalaşma oranı yüzde 14,8 oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 15:36 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:36
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        Sendikalı işçi oranı yüzde 14.8
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2024 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, 16 milyon 973 bin 613 işçiden 2 milyon 512 bin 332'sinin sendikalara üyeliği bulunuyor. Ocak ayına kıyasla sendikalı işçisi sayısı, 16 bin 909 (yüzde 0,68) kişi artarken, sendikalaşma oranı yüzde 14,8 oldu.

        Türk Metal 295 bin 192 işçiyle en fazla üyeye sahip sendika olurken, bunu 275 bin 317 üyeyle Hizmet-İş, 211 bin 657 üyeyle Öz Sağlık-İş, 161 bin 764 üyeyle Genel-İş, 136 bin 998 üyeyle Belediye-İş, 130 bin 487 üyeyle Tez Koop-İş ve 118 bin 557 üyeyle Koop-İş izledi.

        Tebliğde yer alan 20 iş kolu arasında en fazla işçinin bulunduğu iş kolu, 4 milyon 276 bin 941 kişiyle "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" oldu. Bunu 1 milyon 993 bin 451 işçiyle "metal" ve 1 milyon 779 bin 93 işçiyle "inşaat" iş kolu izledi.

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