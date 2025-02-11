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        Haberler Magazin Giray Altınok'tan, yasa dışı kumar sitesine hukuki tepki

        Giray Altınok'tan, yasa dışı kumar sitesine hukuki tepki

        Ünlü oyuncu Giray Altınok, görüntülerinin yasa dışı bir kumar sitesi ve farklı platformlarda izinsiz kullanılması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 20:44 Güncelleme: 11.02.2025 - 20:44
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        Suç duyurusunda bulundu
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        Giray Altınok, geçtiğimiz hafta görüntülerinin yasa dışı bir kumar sitesi tarafından montajlanarak izinsiz kullanıldığını belirterek şikâyette bulunmuştu.

        Giray Altınok, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Arkadaşlar, benim bir televizyon reklamım üzerinden alınan görüntü, yasa dışı bir kumar sitesi tarafından montajlanıp kullanılıyor. Direkt olarak yasal işlem başlattık fakat buradan da bilgilendirmek istedim. Bu rezilliğin elbette ki benimle herhangi bir alakası yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

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        Yaşanan bu gelişmelerin ardından oyuncu, bugün avukatı Uğur Sıtkı ile birlikte sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

        "Müvekkilimiz Giray Altınok'un fotoğrafı ve ismi, kendisinin bilgisi ve izni olmaksızın adlı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde ve aynı isimle yayın yapan farklı platformlarda kullanılmıştır. Bu durum, müvekkilimizin yasa dışı bir sitenin reklamını yapıyormuş gibi gösterilmesine neden olmuştur.

        "Toplumsal ve etik değerlere her zaman hassasiyetle yaklaşan müvekkilimiz, adının ve fotoğrafının yasa dışı bir kumar sitesinde izinsiz kullanılmasından büyük rahatsızlık duymaktadır. Bu hukuka aykırı eylem tespit edilir edilmez, müvekkilimiz adına İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Sorumluların cezalandırılması için gerekli tüm hukuki süreçler titizlikle yürütülmektedir"

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Giray Altınok

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