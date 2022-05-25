FOX TV ekranlarının yeni yaz dizisi Senden Daha Güzel çok yakında seyircisiyle buluşacak. Cemre Baysal ile Burak Çelik'in başrolünü paylaştığı Senden Daha Güzel dizisi konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Gold Film imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Koloş oturuyor. Dizinin tanıtımını beğenen vatandaşlar "Senden Daha Güzel ne zaman yayınlanacak, konusu ne, oyuncular kimler?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, dizinin oyuncu kadrosu ve konusu...