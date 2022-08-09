SENDEN DAHA GÜZEL 9. BÖLÜM ÖZETİ

Emir’in yaralanmasıyla birlikte Efsun en büyük travmasıyla yüzleşir. Efsun, uzun yıllardan sonra ilk defa cerrahi bir müdahalede bulunur. Bu kazanın Emir'de kalıcı bir etkisi olup olmayacağı ise muallaktadır.

Emir ve Efsun’un kendilerini korumak için söyledikleri nişanlandıkları yalanı yerel bir haber olmaktan çıkar, bu yalanın İstanbul’daki kliniği etkileyecek sonuçları olur. Efsun’un babası Ferdi’nin kliniği ziyareti ise Efsun’un hayatında büyük değişiklere neden olacaktır.