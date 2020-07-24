Sen Çal Kapımı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı'da nişan yalanı büyürken Eda ve Serkan'ın üzerine düşen sorumluluklar da arttı. İşte Sen Çal Kapımı 3. son bölüm özeti ve 4. yeni bölüm fragmanına dair detaylar...

SEN ÇAL KAPIMI 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 3. SON BÖLÜM ÖZETİ

Serkan Bolat ve Eda Yıldız nişanlanıyor… Bu haber elbette sosyeteye bomba gibi düşüyor; herkes Eda’nın peşinde, nasıl biri, ne iş yapar, nereden mezun? Eda bu gösterişli, yalan dünyanın içinde tek başına kalıyor.

Serkan’ın ise tek düşündüğü iş, çünkü Kaan Karadağ yine bir sinsilik peşinde…

Herkes Eda’nın üstüne üstüne gelirken Serkan, Bolat’lığından taviz verip Eda’nın yanında olacak mı? Yoksa yaşadıklarının bir oyun olduğunu söyleyip Eda’nın kalbini mi kıracak?