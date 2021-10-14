Resmi Gazete'nin son sayısında yer alan karara göre Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen görevden alındı. İşte Semih Tümen'in hayatı hakkında merak edilenler...
SEMİH TÜMEN KİMDİR?
1977 yılında Elazığ’da doğan Semih Tümen, 2000 Yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Sonrasında 2006 yılında London School of Economics Ekonometri ve Matematiksel Ekonomi, 2007 yılında Chicago
Üniversitesi Ekonomi bölümlerinde yüksek lisans; 2012 yılında ise Chicago Üniversitesi Ekonomi doktora programlarını tamamladı.
2002 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında uzman yardımcısı olarak göreve başlayan Tümen, 2011 yılına kadar çeşitli birimlerde görev yaptı. 2011 yılında Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğünde ekonomist olarak görev yapmaya başladı. Tümen, 2015-2016 yılları arasında Araştırma ve Para Politikası Genel Müdür Yardımcılığı; 2016-2018 yılları arasında ise Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü.
Tümen, 2018 yılından sonra TED Üniversitesi, İktisat Bölümü’nde Bölüm Başkanı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinde Danışman olarak görev yapmıştır. Ayrıca, 2015 yılından itibaren Institute of Labor Economics ve Economic Research Forum’da Bilim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Uluslararası dergilerde birçok çalışması yayımlanan Tümen, pek çok
uluslararası akademik dergide de hakemlik ve editörlük yapmıştır.
Evli ve 1 çocuk babası olan Semih Tümen, 25 Mayıs 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanmıştı. 13 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı.
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