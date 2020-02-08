AA

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta hakem kararlarına eleştiride bulunarak, "Gecenin fragmanını saat 17.00'de gördük. Saat 17.00'deki maçta ne olduğunun belirtisi geldi. Filmin tamamı da akşam 20.00'de ortaya çıktı. Kesinlikle bunu yanlarına bırakmayacağız." dedi.

Özsoy, sarı-lacivertli takımın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sözlerine "Fenerbahçemiz için kötü bir gece" ifadesiyle başlayan Semih Özsoy, "Şimdiye kadar söylediklerimizi ispatlarcasına malumun ilanı olduğu bir gece. Bunu yapanlar utanmalıdır. Bununla beraber yanlarına kalmayacağını bilmelerini, bunun ciddiyetinin farkına varmalarını isteriz. Söylediklerimizden dolayı belki de ceza alacağız. Bence bunu da gözden geçirmeleri lazım. Sayın Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu olarak bütün ekibiyle toplantı yapıyor, isim isim bizleri ve kulüpleri zan altında bırakıp istediğini söyleyebiliyor. Yorumcular yorum yapabiliyor ama biz bunlara cevap verdiğimizde ceza yer miyiz diye düşünüyoruz. Fenerbahçe'yi ve yöneticisini cezalarla korkutamazsınız. Bildiğimizden sapmayız." ifadelerini kullandı.

Müsabakanın hakemi Ümit Öztürk'ün çok kötü bir performans sergilediğini aktaran Özsoy, "Hakeme de çok kızmamak lazım. Ona verilen görevi ve talimatı yerine getirdi. Bugünkü hakemin kötü ve beceriksiz olduğu evveliyatından belli. Bugün kariyerinin en iyi maçını yönetti kendi açısından. Çok belliydi. Tüm kamuoyu hemfikir. Gülelim mi ağlayalım mı bilemiyoruz. İncelemeye hiç gerek bile yok. Ama şunu çok rahat anladık ki biz bugün 3 gol atsaydık bize 4 gol yedireceklerdi. Gecenin fragmanını saat 17.00'de gördük. Saat 17.00'deki maçta ne olduğunun belirtisi geldi. Filmin tamamı da akşam 20.00'de ortaya çıktı. Kesinlikle bunu yanlarına bırakmayacağız. Bunu yapanlar ve yaptıranlar koltuklarında rahat oturduklarını düşünüyorlardır. Kesinlikle bunu yanlarına bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarına da cevap veren Semih Özsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nihat Bey, 'Şeffafız' diyor. Umarım gereğini yapar. Nihat Özdemir, 'Ne oldu transfer yapamıyorsunuz' dedi, kendine göre yorumları var, onlara da gerektiği zaman cevap vereceğiz. Şeffaflığın grisi olmaz, ya beyazdır ya da siyah. Görüşmelerinin ve kendi anlattıklarının tamamını söylemelidir. Bunlardan biri 4 dakika 17 saniye bir gol için neye baktılar dendiğinde, 'Vallahi bilemiyoruz o da şaşırmış, ne yapacağını bilememiş' deyince, ben kendisine belki de hiçbir kusur bulamayınca golü vermenin üzüntüsünden şoka girmiştir dedim. O da bize 'Evet, olabilir' demişti. Bunların tamamını anlatırlarsa buralara nasıl geldiğimizi kendileri de çok iyi bilirler. Utanç verici ve katledildiğimiz bir gece. Başkanımızın aylardır söyledikleri bir kez daha ortaya çıktı. Fenerbahçemize hiçbir şey olmaz, onlar şapkalarını önlerine alıp düşünsünler."

ASpor'daki yorumcuların Fenerbahçe hakkındaki görüşlerini de eleştiren sarı-lacivertli kulübün ikinci başkanı, "ASpor'un yorumcu zatları saygısızlık ve hadsizlik yapmışlar. 'Fenerbahçe, bize muhtaç olur' demişler. Hadi oradan diyorum. Fenerbahçe hayatta onlara muhtaç olmaz. Talimatları yerine getirebilmek için işlerine devam etsinler. Hadlerini aşmasınlar. Tepkimizi yasal yollarla devam ettireceğiz. Hakkımızı arayacağız." diye konuştu.

Hakem kararları karşısında sarı-lacivertli taraftarların sağduyulu davrandığının da altını çizen Semih Özsoy, "Bugün seyircimiz de galeyana geliyordu, Allah'tan hiçbir olay olmadı. Oyuncular da bir süreden sonra demoralize oldu, performansları düştü. Onların da emekleri ve hakları var. Biz haklarımızı hukuki yollardan arayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.