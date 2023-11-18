Semih Kılıçsoy iki gol attı, genç milliler Belarus'u devirdi! - Futbol Haberleri

Semih Kılıçsoy iki gol attı, genç milliler Belarus'u devirdi! - Futbol Haberleri

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UEFA Avrupa U19 Şampiyonası eleme turu ikinci maçında Türkiye, Belarus ile karşılaştı.

Emirhan Sport Center Stadium'da oynanan maçı Türkiye U19 1 kazandı. Milli takıma galibiyeti getiren golleri 18 ve 33. dakikalarda Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy kaydetti. Belarus'un tek golünü 44. dakikada Martynow attı.

Türkiye bu sonuçla grupta 2'de 2 yaptı. Belarus ise ilk mağlubiyetini aldı.

Milliler son maçta Yunanistan ile karşılaşacak. Belarus ise Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

13 grupta ilk iki sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi üçüncü takımla birlikte sıralamada birinci sırada bulunan Portekiz, 2024 bahar aylarında Elit Tur'da yer alacak.