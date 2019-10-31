Usta oyuncu Ahmet Mekin, Selvi Boylum Al Yazmalım filminde, "Sevgi neydi? Sevgi, sahip çıkan; dost, sıcak insan eli, insan emeğiydi. Sevgi iyilikti, sevgi emekti..." repliğini "Asya"yı canlandıran Türkan Şoray'a söyleterek hafızlara kazındı.

AA'nın haberine göre; Selvi Boylum Al Yazmalım filmiyle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına adını yazdıran, Kavanozdaki Adam, Mahşere Kadar, Bir Yudum Su, Vurun Kahpeye, Bugünün Saraylısı, Aşkın Acıları, Sevmek Günah mı? gibi önemli film ve dizilerde rol alan Mekin, kendisine gösterilen ilgiden oldukça memnun.

Yılın büyük bölümünü Erdek'te geçiren, zaman zaman da kızlarının bulunduğu Antalya'ya gelen Mekin'e 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülü verildi.

Hayat hikayesini AA muhabiriyle paylaşan Mekin, Bakırköy'de geçen gençlik yıllarında güreşten voleybola, futboldan basketbola kadar birçok spor dalıyla ilgilendiğini söyledi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle spor hayatını sürdüremediğini ifade eden Mekin, ardından ticarete atıldığını, işlerinin kötü gitmesi nedeniyle de iflas ettiğini belirtti.

Mekin, tutunacak fazla dalı kalmamışken mahalleden arkadaşı oyuncu Kenan Pars'ın yönlendirmesiyle Yeşilçam'a adım attığını söyledi.

"63 YIL BU SEKTÖRDEN EKMEK YEDİK"

Sporculuğundan kaynaklanan düzgün fiziği dolayısıyla dikkati çektiğini anlatan Mekin, "Fiziğimin düzgün oluşu dolayısıyla beni sinemaya adeta zorla soktular. 'Bir iki filmde oynar, bırakırım.' diye düşünüyordum. 200 film yaptım. İşsizlik beni Türkiye'nin en önemli jönlerinden biri yaptı. İlk filmde oynadıktan sonra yapımcılardan talep üstüne talep aldım. Sinemadan bir daha kopamadık. 63 yıl bu sektörden ekmek yedik. İyi ki de bu sektörde kalmışım. Hayatımı sinemayla kazandım. Çocuklarımı büyüttüm. Güzel bir ailem oldu." diye konuştu.

Oynadığı filmlerde çalışma disiplinine çok önem verdiğini aktaran Mekin, o dönemde imkansızlıklar nedeniyle malzemeleri kendilerinin taşıdığını, kuaför, makyaj yapan kimse olmadığını dile getirdi.

Şimdi müthiş teknikler olduğunu, sette modern malzemeler bulunduğunu vurgulayan Mekin, "Tek kamerayla filmler çekiliyordu. İki tahta rayın üzerindeki arabanın altına sabun koyarak kaydırıyorlardı. Şimdiki oyuncular profesyonelliği tam yaşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"CEMŞİT KARAKTERİME YAKIN BİR ROLDÜ"

Mekin, Türk sinemasının en önemli eserlerinden olan Selvi Boylum Al Yazmalım filmi ile ilgili şunları söyledi:

"Selvi Boylum Al Yazmalım'daki 'Cemşit' karakteri benim için çok önemli. Filmi çekerken bu kadar ilgi göreceğini hiç düşünmedik. Filmin bu kadar uzun süreli seyredileceğini tahmin edemedik. Bu film dünya rekoru gibi bir şey. 42 yıldır hala televizyonlarda oynuyor, özel gösterimleri yapılıyor. Müthiş güzel bir konusu var. Bütün insanların hayatına dokunuyor. Kadınların dik duruşunu gösteren bir hikaye. Hayatında bu filmi 30-40 defa izleyenler var. Aslında ben Cemşit'i oynamadım. Karakterime yakın bir roldü. Rol yapmama gerek kalmadı."

"DİZİLER SEKTÖRÜ AYAKTA TUTUYOR"

Oyunculuğa ilk başladığı yıllarda İngiltere'den oyunculuk teklifi aldığına değinen Mekin, şartlar uygun olmadığı için kabul etmediğini bildirdi.

Türk sinemasının gelişimini yakından takip ettiğine dikkati çeken Mekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sinemamız bir ara durgunluk yaşadı. Filmler yapılamadı ama şimdi güzel filmler yapılıyor. Abartılı komedi filmleri yapılıyor. Bu filmler biraz dozunda yapılsa daha iyi olacak. Çok kaliteli filmler yapılıyor. Sinemamızın ilerleyişi beni mutlu ediyor. Türk sineması dünyayla yarışacak konuma geldi. Oyuncularımız da her geçen gün kendini geliştiriyor. Takdir ettiğim, beğendiğim oyuncular var. Bazı dizilerde 5-6 bölüm oynadım. Yaşım nedeniyle uzun süreli işlerde yer almak istemiyorum. Türk dizileri kendisini çok geliştirdi. Yurt dışına da ihraç ediliyor. Diziler sektörü ayakta tutuyor."

Mekin, insanların kendisiyle konuşması ve fotoğraf çektirmesinin hoşuna gittiğini belirterek, "Bunu kamu görevi gibi görüyorum. Onlar bizi seyrettiler, sevdiler, beğendiler ve filmimizi sinemada parayla izlediler. Tek istedikleri ise bir fotoğraf. Onları kırmıyorum. Herkesle fotoğraf çektirip, sohbet ediyorum. Her gün yaklaşık 10 kilometre yürüyüş yapıyorum. Evimde, parkta kitap okuyorum." dedi.