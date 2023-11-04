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        Haberler Magazin Selin Şekerci: İlişkimiz yeni değil - Magazin haberleri

        Selin Şekerci: İlişkimiz yeni değil

        Osman Yalın ile aşk yaşayan Selin Şekerci, özel hayatıyla alakalı konuştu. Oyuncu, "İlişkimiz yeni değil, iki seneye yaklaştı. İyiyiz, çok güzel gidiyor her şey. Gördüğünüz gibi..." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 10:52 Güncelleme: 04.11.2023 - 10:52
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        • 1

          Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Aile'de 'Serap Vural' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Selin Şekerci, 'Balina' adlı tiyatro oyununu izlemeye gitti.

        • 2

          "BU DURUMDAN MUTLUYUZ"

          Basın mensuplarının kendisini görüntülemesi üzerine açıklamada bulunan Şekerci, "Ben de bir tiyatro oyunu yapıyorum. İkinci yılımız oldu oyunda, hâlâ biletlerin hepsi satılyıor. Pandemiden sonra özellikle tiyatro seyircisi çok fazlasıyla arttı. Biz de mutluyuz bu durumdan" dedi.

        • 3

          "İLİŞKİMİZ YENİ DEĞİL"

          Osman Yalın ile aşk yaşayan Selin Şekerci, özel hayatıyla alakalı da konuştu. Oyuncu, "İlişkimiz yeni değil, iki seneye yaklaştı. İyiyiz, çok güzel gidiyor her şey. Gördüğünüz gibi..." diyerek, mutluluğunu dile getirdi.

        • 4

          Geceye katılanlar arasına aynı zamanda Selin Şekerci ile eski aşkı İbrahim Selim ve nişanlısı da vardı. Şekerci ile Selim, gece boyunca karşı karşıya gelmemek için büyük çaba sarf etti.

        • 5

          "KARDEŞİM BENDEN DAHA İYİ"

          Rıza Kocaoğlu da geceye kardeşi Gözde Kocaoğlu ile birlikte katıldı. Kardeşinin oyuncu koçu olduğunu söyleyen Kocaoğlu, "Benden daha iyi kardeşim. Ben de koçluk hizmeti alıyorum bazen. Birlikte bir tiyatro da yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

        • 6

          Rıza Kocaoğlu, "Bana oyunculuk ile ilgili kim gelse Gözde'ye yönlendiriyorum. Ya projeye sokuyor ya da bir şekilde hallediyor" dedi.

          Bunun üzerine muhabirler ünlü oyuncuya, "Kim geldi Rıza Bey?" sorusunu yönlendirdi. Kocaoğlu, "Öpüyorum sizi arkadaşlar. Gençlerden bahsettim. diyerek, kahkaha attı.

          Fotoğraflar: HT Magazin

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
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        Balık
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