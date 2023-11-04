Selin Şekerci: İlişkimiz yeni değil

"BU DURUMDAN MUTLUYUZ"



Basın mensuplarının kendisini görüntülemesi üzerine açıklamada bulunan Şekerci, "Ben de bir tiyatro oyunu yapıyorum. İkinci yılımız oldu oyunda, hâlâ biletlerin hepsi satılyıor. Pandemiden sonra özellikle tiyatro seyircisi çok fazlasıyla arttı. Biz de mutluyuz bu durumdan" dedi.