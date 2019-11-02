İkili, çocukla ilgili sorulara ise, "Hazırı var elimizde, şu an düşünmüyoruz. Fabrika çıkışlı olarak var bir tane, hazır büyümüşü var. Yetişmesine konsantre olmanın daha doğru olacağını düşünüyoruz. Hani bazı çocuklar sorarlar ya 'Kardeşim olacak mı?' diye. Arın bugüne kadar hiç sormadı. Bence tek çocuk olmaktan mutlu, keyfi yerinde görünüyor" yanıtını verdi.