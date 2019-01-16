Selin Ciğerci kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sorusu şu an en sık aranılan kelimeler arasında yerini aldı. Geçtiğimiz gün sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci uzun süredir birlikte olduğu futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra tarafından evlilik teklifi aldı. Gözyaşları ile teklifi kabul eden Ciğerci o anları Instagrram hesabından da takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, sosyal medyada ‘Bebek Okan’ adıyla ünlenmişti. 3 yıl önce geçirdiği ameliyat ardından adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi. Verdiği bir röportajda ailesinin cinsiyet değiştirmesini istemediğini ve babasının ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi olduğunu belirten Selin Ciğerci, DJ'lik yaparak hayatını sürdürmektedir.

Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout'a katıldı. Kendisi ve ailesi hakkında çok detaylı bilgiler vermek istemeyen sosyal medya fenomeni, bugüne kadar milletvekili, ünlü futbolcu ve iş adamlarıyla sevgili olduğunu ifade etmişti. Son olarak Gökhan Çıra ile birlikte olan Selin Ciğerci evlilik arefesindeyken ayrılık kararı aldı.

SELİN CİĞERCİ'NİN AİLESİ KİM?

Selin Ciğerci Hürriyet Gazetesi'ne verdiği bir röportajda cinsiyet değişikliği hikayesi ve ailesiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Peki cinsiyet değiştirmeye nasıl karar verdin?

- Sosyal medya hesaplarımı kapattığım dönemde ailemle konuştum. “Bedenimi ruhuma uydurmak istiyorum” dedim. Annem “Neden bahsediyorsun?” dedi. “Böyle mutlu değilim” dedim ve evden kaçtım. Annem istemedi ve babamın kabul etmeyeceğini söyledi. 25 yaşındaydım o zaman. Arabamı, paramı, takılarımı vs. bırakıp bir arkadaşımın yanına gittim, onunla yaşamaya başladım. Annem babamdan gizli bana harçlık yolluyordu.

Babanla o dönem hiç mi konuşmadın?

- Hiç konuşmadık. Zaten kabul etmeyeceğini biliyordum. Ameliyat oldum ve cinsiyet değiştirdim. Ama ameliyattan sonra çok zor günler geçirdim. Ailemin desteği yoktu ve bir anda dibe indim. Babam eve damacana su almıyordu annem bana yollayacak diye.

Çok mu zengin ailen?

Evet... O zamanlar Cadillac cip çıkmıştı, babam hemen bana almıştı. Bir tane de günlük arabam vardı. Evden kaçarken onu da bırakmıştım. Benim için para her zaman arka planda. Hayatım boyunca sağlık ve mutluluğu ön planda tuttum. Mutlu olmak için yaşıyorum. Nasıl insanlar Selin Ciğerci olduktan sonra Harika Avcı’nın gençliğine benzetiyorlarsa beni, işte ben de bunu istiyorum.