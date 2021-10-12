2019 yılında nikah masasına oturan Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çiftinin cuma günü Beykoz Adliyesi'nde boşanacağı öne sürüldü. Yaşanan gelişme sonrası magazin gündemini takip edenler "Selin Ciğerci kimdir, nereli ve kaç yaşında?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilen soruların cevabı...

SELİN CİĞERCİ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Selin Ciğerci (d. 4 Nisan 1984), Türk İnternet ünlüsü ve şarkıcı. Ciğerci, 2017'lerin ortalarından bu yana pop müzik alanında çalışmaktadır.

Selin Ciğerci, İstanbul'da 1984 yılında muhafazakâr bir ailede doğdu. Konyalı bir babaya ve Kastamonulu bir anneye sahip Ciğerci’nin ailesi başlangıçta yoksul olmakla birlikte, babasının bir hazır giyim firmasının sahibi olması ile maddi açıdan üst seviyelere çıktılar. Ciğerci, "Okan Ünsal" takma ismini kullanarak Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştır.

Kendine ait "Selin Beauty" adında bir kozmetik ürün markası bulunmaktadır.

Ciğerci, 2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Ciğerci'nin nikah şahitliğini yakın arkadaşı olan Demet Akalın yaptı.Ciğerci, bir transseksüeldir.