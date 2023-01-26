Gökhan Çıra kızıyla paylaşım yaparak şu notu düştü;

"Kızım, Selenayım Saadetim Çıram hoş geldin prensesim , ömrüm , kalbim , nefesim küçücük dünyamıza hoş geldin cennet kokulum seni ilk kucağıma aldığımda ellerim titredi şaka mı dedim ben BABA oldum dedim ellerim o kadar titriyordu ki tutamadım bile heyecandan kızım sana tapan bi Ailen olacak arkanda aldığımız her nefesi senin için vereceğimize söz veriyorum kızım benim küçük ÇIRAM bu bizim ilk uyuya kalışımız kızım unutma, biraz ağlıyordun yanıma yatınca susmuştun bu arada tam bir baba ya benziyorsun he haberin de olsun HOŞ GELDİN SEFA GETİRDİN PRENSESİM neler yazmak istiyorum ama ne yazabilirim bu duyguyu ne anlatabilirim odan hazır geliyorum kızım hazır mısın Baban ve Annen gibi güçlü olmaya!"