"DAVA HALA DEVAM EDİYOR"

Erdoğan, "Süreç sizin için nasıl geçti?" sorusuna, "O süreç tam olarak bitmiş değil. Dava hala devam ediyor. Herkesin başına gelebilecek bir şey, önemli olan işlediğiniz bir suçun cezasını çekmek. Ben işlemediğim bir suçun cezasını çektim. Hayıflanmak yerine cebime ne koydum ona bakıyorum" şeklinde yanıt verdi.