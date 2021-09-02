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Selim Erdoğan: İşlemediğim bir suçun cezasını çektim - Magazin haberleri

Selim Erdoğan: İşlemediğim bir suçun cezasını çektim

3,5 yıl uyuşturucu yüzünden cezaevinde kalan oyuncu Selim Erdoğan, geçtiğimiz yıl özgürlüğüne kavuşmuştu. Erdoğan, önceki gün Bebek'te görüntülendi

02.09.2021 - 16:36 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Selim Erdoğan yeni bir sinema filmi çektiklerini söyledi. Erdoğan, "BKM'ye yaptığımız bir filmimiz var. Sağ olsun Necati (Akpınar) ağabey de çok destek çıktı. Arkamda durdu. Döndüğünde de tek başına güçlü olamıyorsun. Cezaevinden elbet de endişeyle çıkıyorsunuz. Acaba ne olacak, ne düşünecekler?" diye konuştu.

  • "DAVA HALA DEVAM EDİYOR"

    Erdoğan, "Süreç sizin için nasıl geçti?" sorusuna, "O süreç tam olarak bitmiş değil. Dava hala devam ediyor. Herkesin başına gelebilecek bir şey, önemli olan işlediğiniz bir suçun cezasını çekmek. Ben işlemediğim bir suçun cezasını çektim. Hayıflanmak yerine cebime ne koydum ona bakıyorum" şeklinde yanıt verdi.

  • Ünlü oyuncu, zorlu süreçte yaşadıklarını, "Tek acı tarafı, başına gelen bir şeyden dolayı ailenizin, sevdiklerinizin üzülmesi. Rüzgar size bana etki ettiği kadar etki etmiyordur. Deniz kenarında içtiğimiz bir çayın tadını benim kadar alamıyorsunuzdur" sözleriyle anlattı.

  • 2017 YILINDA TUTUKLANMIŞTI

    2017'de Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Selim Erdoğan, tutuklanarak cezaevine konulmuştu. 

    İddiaya göre ünlü oyuncu, karşısında gördüğü jandarmayı içeri almak istemedi, oyalamaya çalıştı. Eve giren jandarma ekipleri, bir odanın tamamen uyuşturucu yetiştirmek, kurutmak ve muhafaza etmek üzere kurulmuş düzenekle karşılaştı.

  • Villayı olaydan kısa bir süre önce kiraladığı öğrenilen Selim Erdoğan'ın komşusu Mehmet Çalış, "Selim Erdoğan çok iyi biridir ve herkes burada sever. Üzerine bir iftira atılmıştır. Böyle bir şey olacağına kesinlikle inanmıyorum. Kendisi yeni geldi ve olmadığında bahçesini ben düzenlerim. Öyle uyuşturucu madde ekmek ticaret yapma gibi iddialar yalandır." ifadelerini kullanmıştı.

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