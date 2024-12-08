Selena Gomez oyunculuğuna yönelik eleştiriye yanıt verdi

Selena Gomez, başrol arkadaşlarıyla birlikte Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü paylaştığı 'Emilia Perez' filmindeki performansına gelen eleştiriye yanıt verdi.

Oyuncu Eugenio Derbez, katıldığı bir podcast yayınında Gomez'in performansını "affedilmez" olarak nitelendirdi. Eleştirinin odak noktası oyuncunun filmdeki İspanyolcasıydı. Gomez, filmde akıcı olmasa da İspanyolca konuşuyordu.

Derbez, yetersizliğine rağmen Gomez'in performansının takdir edildiğini görünce kafasının karıştığını söyledi.

Derbez, "İspanyolca konuşmuyorlarmış gibi hissediyorum. İspanyolca altyazılı bir Rus filmi veya bir Alman filmi izlediğinizde olduğu gibi” dedi.

Röportajdan bir kesit TikTok'ta paylaşılınca Gomez, yanıt verme ihtiyacı hissetti.

Goez, "Bana verilen sürede elimden gelenin en iyisini yaptığım için üzgünüm. Bu filme ne kadar emek ve yüreğimi verdiğimi düşünerek kötülemeyin" dedi.