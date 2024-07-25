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        Haberler Dünyadan Selena Gomez'den sevgilisi Benny Blanco'ya teşekkür - Magazin haberleri

        Selena Gomez'den sevgilisine teşekkür

        Yaklaşık bir yıldır müzisyen Benny Blanco ile birlikte olan Selena Gomez; "Bugün ve her gün hayatını benimle paylaştığın için teşekkür ederim" şeklinde bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 10:35 Güncelleme: 25.07.2024 - 10:36
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          Selena Gomez, kendisi gibi şarkıcı olan Justin Bieber ile uzun yıllar aşk yaşamıştı.

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          Selena Gomez, Justin Bieber'den ayrıldıktan sonra onun yakın arkadaşı ve birlikte çalıştığı ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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          "BU BİR GERÇEK"

          Selena Gomez, Benny Blanco ile birlikteliğini; "O benim her şeyim. Başıma gelen en iyi şey. Bugüne kadar birlikte olduğum herkesten daha iyi. Bu bir gerçek" diyerek ilan etmişti.

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          Yaklaşık bir yıldır müzisyen Benny Blanco ile birlikte olan Selena Gomez; "Bugün ve her gün hayatını benimle paylaştığın için teşekkür ederim" sözleriyle aşk pozlarını yayımladı.

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