Selena Gomez'den sevgilisine teşekkür
Yaklaşık bir yıldır müzisyen Benny Blanco ile birlikte olan Selena Gomez; "Bugün ve her gün hayatını benimle paylaştığın için teşekkür ederim" şeklinde bir paylaşımda bulundu
- 1
Selena Gomez, kendisi gibi şarkıcı olan Justin Bieber ile uzun yıllar aşk yaşamıştı.
- 2
Selena Gomez, Justin Bieber'den ayrıldıktan sonra onun yakın arkadaşı ve birlikte çalıştığı ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
- 3
"BU BİR GERÇEK"
Selena Gomez, Benny Blanco ile birlikteliğini; "O benim her şeyim. Başıma gelen en iyi şey. Bugüne kadar birlikte olduğum herkesten daha iyi. Bu bir gerçek" diyerek ilan etmişti.
-
- 4
Yaklaşık bir yıldır müzisyen Benny Blanco ile birlikte olan Selena Gomez; "Bugün ve her gün hayatını benimle paylaştığın için teşekkür ederim" sözleriyle aşk pozlarını yayımladı.