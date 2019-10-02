Oyuncu Selen Soyder, geçtiğimiz gün eşi Oren Frances ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Yazın son demlerini yaşayan İstanbul'un tadını eşiyle birlikte yürüyüş yaparak çıkaran Selen Soyder, önümüzdeki günlerde İngiltere yolcusu olduğunu açıkladı.

Selen Soyder, "Yakın bir zamanda İngiltere'ye gidiyorum. Bir süre arkadaşlarımla hasret gidereceğiz. Çok uzun süre oldu ve hepsini çok özledim" derken eşi Oren Frances'in işleri sebebiyle bu tatile katılamayacağını dile getirdi.

Keyifli oldukları gözlenen ünlü çiftin güneşli havanın tadını çıkardıktan sonra mağazaları ve reyonları dolaşarak alışveriş yaptıkları görüldü.