Selen Görgüzel'in jet ski turu
Selen Görgüzel, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Serin suların keyfini çıkaran Görgüzel, denize girmeden önce jet ski ile turlarken görüntülendi
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; son dönemde yüzüne yaptırdığı estetik operasyonlarla adından söz ettiren Selen Görgüzel, tatil yapmak için soluğu Bodrum'da aldı.
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Sıcak havada denizin ve güneşin keyfini çıkaran Selen Görgüzel, siyah renkli mayo giymeyi tercih etti.
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Denize girmeden önce jet ski ile turlayan Selen Görgüzel, bir süre su üzerinde akrobasi yaptı.
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Ardından kendini Ege'nin serin sularına bırakan Selen Görgüzel'in o anları objektiflere böyle yansıdı.