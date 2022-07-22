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Selen Görgüzel: Hamdi (Alkan), beni engelleyip silmiş! 'Sünnet derileri...' itirafı - Magazin haberleri

Selen Görgüzel: Hamdi, beni engelleyip silmiş!

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Görgüzel, eski eşi Hamdi Alkan'ın kendisini sosyal medya hesabından engellediğini söyledi. Görgüzel ayrıca, şaşırtıcı bir açıklama yaparak, özel bir klinikte sünnet çocuklarının kesilen derilerinden elde edilen kök hücreden yapılan karışımı cilt bakımında kullandığını belirtti

22.07.2022 - 16:04 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2014 yılında hayatlarını birleştiren Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, geçtiğimiz mart ayında yollarını ayırdı. Haklarında uzun süredir ayrılık dedikoduları çıkan çift, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.

  • "SÜNNET ÇOCUKLARININ KESİLEN DERİLERİNDEN..."

    Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Selen Görgüzel, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

    Yaz sezonunu Bodrum’da ve İstanbul’da sahne alarak geçirdiğini söyleyen şarkıcı, cilt bakımı yaptırmak için geldiğini söyledi. Görgüzel, özel bir klinikte sünnet çocuklarının kesilen derilerinden elde edilen kök hücreden yapılan karışımı cilt bakımında kullandığını açıkladı.

  • "HAMDİ BENİ SİLMİŞ"

    Hamdi Alkan ile boşanmanın ardından hiç konuşmadıklarını söyleyen Selen Görgüzel, "Hamdi beni Instagram’dan silmiş ve engellemiş. Ben gayet medeni şekilde ayrıldığımızı düşünüyordum ama galiba öyle olmadı." dedi.

  • "ÖMÜR BOYU DOSTUZ"

    Mahkeme sonrası Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından, "9 yıl beraber ağlayıp, beraber güldük... Aynı havayı soluduk. Çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik. Hastalıkta ve sağlıkta da hep beraberdik. Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız... Kızıma ve bana kattığın tüm güzellikler için teşekkürler Hamdi Alkan...  Başarı ve mutluluk daima seninle olsun..." açıklamasını yaptı. Hamdi Alkan da bu sözleri sayfasına taşıdı.

  • "BOŞANMANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜK"

    Görgüzel daha önce de şunları söylemişti:

    Pandemi döneminde Hamdi ile tartışmalar yaşadık. Sürekli yan yanaydık. Biliyorsunuz birçok evlilik bitti pandemide, aynı şekilde bekar olanlar da evlendi. Koronavirüs pandemisi sürecinde Hamdi bana taktı. Telefona bakmama takıyor, Yemek yapıyorum takıyor, yapmıyorum takıyor… Bu süreçte saçma kavgalar yaptık. Boşanma haberleri çıktı. Evet, bir dönem ilişkimiz bir sınav verdi. Boşanmanın eşiğinden döndük.

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