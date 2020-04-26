"İKİ BEDENDE YAŞAYAN TEK BİR RUH OLMUŞUZ"

Selen Görgüzel, eşi ile çekilen karesini şu not ile yayınladı:

Altı yıldır iki bedende yaşayan tek bir ruh olmuşuz... Her gün daha çok sevip, daha da bağlandık birbirimize. Hayatıma kattığın her şey için teşekkürler Hamdi'm, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum... Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun.