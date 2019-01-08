08 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyada 70’den fazla ülkede 44 bin satış noktası bulunan Shell, Türkiye'deki satış noktası sayısını artırmayı hedefliyor. Shell & Turcas CEO'su Felix Faber, "Genç, dinamik nüfusu ve büyüyen ekonomisi ile Türkiye, Shell için öncelikli ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye çapında 42 şehirde 360 adet özel konseptli Shell Select marketimiz ile misafirlerimizin akaryakıt dışındaki ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. 2020 yılında Shell Select Market sayısını 500’e çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.
TOPLAM ÜRÜN SAYISI 1500
Faber, Shell’in dünyada her gün 30 milyon misafirine hizmet verdiğini, yılda yaklaşık 150 milyon kahve, 250 milyon soğuk içecek ve 450 milyon atıştırmalık satışı gerçekleştirdiğini belirterek, "Shell Select marketlerde 11 kategoride 1500 ürün yer alıyor. Son dönemde misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz kendi markamız deli2go çiğ köfte ürünümüz de yoğun talep görüyor" diye konuştu.
YILDA 2 MİLYON SANDVİÇ SATIYOR
Türkiye'de 2013 yılından beri faaliyette olan Shell Select marketlerde deli2go markası altında sağlıklı yaşam ürünlerinin de bulunduğunu belirten Felix Faber, yılda yaklaşık 2 milyon adet deli2go sandviç ve 2.5 milyon bardak kahve satışı gerçekleştirdiklerinin bilgisini paylaştı.
Shell'in küresel pazarlarda 500 bin ön saha çalışanı ile her gün 30 milyon, Türkiye’de ise 15 bin ön saha çalışanı ile her gün 1 milyondan fazla misafire hizmet verdiği bildirildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!