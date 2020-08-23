Dereli ilçesinde yaşanan selin ardından vatandaşların mağduriyetini kendileri açısından fırsata dönüştürmek isteyen ve şehir dışından ilçeye geldikleri tahmin edilen iki kişi taşıdıkları fındık çuvalı ile ilçe halkının dikkatini çekti.

İHA'nın haberine göre, 2 şahsı durduran vatandaşlar fındığı nereden aldıklarını sormaları üzerine şüpheli açıklamalarda bulunan şahısları çevreleyerek kaçmalarını önledi.

Bölgeye polis çağıran vatandaşlar duruma tepki göstererek şahısların gözaltına alınmasını sağladılar.