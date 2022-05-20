FOX TV Ana Haber bültenini uzun bir süreden beri Selçuk Tepeli sunuyor. Fatih Portakal'ın kanaldan ayrılması üzerine ana haber sunuculuğunu üstlenen Selçuk Tepeli'nin hayatı merak ediliyor. Selçuk Tepeli'nin hayatına dair her detayı haberimizde bulabilirsiniz...

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

1974 yılında İstanbul'da doğan Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Selçuk Tepeli, IEP Rennes’de Avrupa Birliği Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine mastırını yaptı.

SELÇUK TEPELİ NERELERDE ÇALIŞTI

Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliğini yapan Selçuk Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü. Habertürk TV’de Ceyda Karan’la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Temmuz 2018'de Habertürk gazetesi kapandıktan sonra da bir süre Habertürk TV genel yayın yönetmenliğini yaptı. Birkaç ay önce bu görevi de bırakan Selçuk Tepeli Habertürk TV’de Gün Başlıyor programında sunucu - yorumcu olarak görev yapıyordu.Selçuk Tepeli, Eylül 2020 itibariyle Fox Ana Haber ile ekranlardaki yerini almaya devam ediyor.