        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Selçuk İnan: Ucuz bir penaltıyla maalesef maçı kaybettik - Kocaelispor Haberleri

        Selçuk İnan: Ucuz bir penaltıyla maalesef maçı kaybettik

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Başakşehir maçını ucuz bir penaltıyla kaybettiklerini belirterek, bu yüzden üzgün olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 00:20 Güncelleme: 01.11.2025 - 00:20
        "Ucuz bir penaltıyla maalesef maçı kaybettik"
        Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Kocaelispor deplasmanda karşılaştığı RAMS Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Maça iyi başladık. Özellikle ilk bölümlerinde istediğimizi pozisyonları yakaladık. Maçı kazanabilirdik. Maç bize daha yakındı. Başakşehir’in çok önemli oyuncuları var. Geniş kadrosu var. Hafta boyunca çalıştığımız her şeyi sahaya yansıttık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremediğinizde maç tehlikeli bir hal alabiliyorlar. 70’ten sonra dengeli giderken beklediğim bir şey oldu aslında. Ucuz bir penaltıyla maalesef maçı kaybettik. Bu yüzden de çok üzgünüm" şeklinde konuştu.

        Hakemlere yönelik yapılan bahis soruşturması sonrasında bu durumun şu anda maçları yöneten hakemler üzerinde baskı oluşturup, oluşturmadığıyla ilgili soruya İnan, "Baskı yaptığını düşünmüyorum. Belki de tam tersi öz güven patlaması olmuştur, bunu bilemeyiz. Hakemler de insanlar, duyguları var, hata da yapabilirler. Bazen bir şeyler hissediyorsunuz. Bazı hisler hatanın da önünü geçiyor. Bugün içimde o hislerden biri vardı" diye cevap verdi.

        Oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik eden Selçuk İnan, "Onlarla gurur duyuyorum. Bu maçı kaybedilmemiş sayıyorum. Çalışmamıza devam edeceğiz. İyi niyetimizle mücadele etmeye devam edeceğiz. Elimizden geldiğince ne yapılması gerekiyorsa taraftarımız için şehrimiz için yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        "FUTBOLUN İÇİNDEKİ BU KÖTÜLÜKLERİ TEMİZLEMEK DE BİZİM GÖREVİMİZ"

        Türk futbolundan umudu olduğunu aktaran İnan, "Umutsuz yaşanmaz. Benim hep umudum var. Olmaya da devam edecek. 40 yaşındayım. 30 seneden fazladır bu sahalardayım. Hayatımda çalışmaktan başka bir şey düşünmedim. Başka bir şeylerin içine girmedim. Bunda sonraki görevim de çalıştığım her neresi olursa olsun, onlara ne bu doğruyu aktaracağım, futbolun bu şekilde oynanması gerektiğini aktaracağım. Futbol eğlenceli oyun. Binlerce insan sizin peşinizden geliyor, gururlanıyorlar. Futbolun içindeki bu kötülükleri temizlemek de bizim görevimiz. Neden pislendiğinizi hepimiz biliyoruz. Çözüm kısmında mücadele etmemiz gerekiyor. Şu anda ülkemizde futbol anlamında çok sağlıklı bir ortam yok. Bizim görevimiz futbolu temiz tutmak, oyun olduğunu anlatmak ve mücadelemizi devam ettirmek" değerlendirmesinde bulundu

        "SERDAR, SAĞLIK AÇISINDAN DA BİR PROBLEMİ OLMADIĞINI SÖYLEDİĞİ İÇİN DEVAM ETTİ"

        Başakşehirli futbolcu Jerome Opoku ile hava topunda çarpıştıktan sonra oyuna devam eden Serdar Dursun hakkında ise Selçuk İnan, "Kendisi ve doktor sıkıntı olmadığını söylediği için oynadı. Bu tür olaylar da oyuncuyu dinlemek gerekiyor. Sahada olmak istedik. Ona teşekkür ederim. Çok karakterli bir oyuncu. Arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi. Sağlık açısından da bir problemi olmadığını söylediği için devam etti" dedi.

        "GALATASARAY MAÇINI KAZANMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

        Ligde gelecek hafta Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma için İnan, "İyi durumdayız. Oyuncularımız mücadele ediyorlar, çok çalışıyorlar. Galatasaray, ligin en önemli takımlarından biri. Çok önemli oyuncuları var. Biz seyircimiz önünde mücadelemizi göstereceğiz. Maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

