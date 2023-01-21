SELÇUK İNAN: İSTEDİĞİMİZ SEVİYEYE YAVAŞ YAVAŞ ÇIKIYORUZ - Sezonun ikinci yarısı başlıyor. Ligdeki hedefleriniz neler? Son maçlarda takımın performansında gözle görülür bir yükseliş var. Takımın gidişatından memnun musunuz? Evet, sezonun ikinci yarısı Başakşehir maçıyla beraber başlıyor. Yaklaşık iki aydır görevdeyiz. Oyun olarak istediğimiz seviyeye yavaş yavaş çıkıyoruz. Takımın genel oyun anlaşıyından memnunum. Eksiğimiz var mı, tabii ki çok var. Ama gelişimlerinden, yapmaya çalışmalarından gerçekten çok memnunum. İkinci yarı çok zorlu geçecek. Süper Lig zaten çok zorlu bir lig. Bütün takımlar birbirini yenebilir. Biz bunun farkındayız. Amacımız bir an önce üst sıralara çıkmak ve oralarda kalabilmek. Bunun için de yoğun çalışıyoruz. Oyuncularımızı da bu yönde motive etmeye çalışıyoruz.

"YASİN HAK ETTİĞİ İÇİN OYNUYOR" - Yasin Özcan hakkında ne düşünüyorsunuz. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen son maçlarda görev veriyosunuz. Gelişimi hakkında neler söylersiniz? Yasin adına çok mutluyum. Gelişimini günbegün gözlemleyebiliyorum. Çok da düzgün bir karakter. Bu da çok önemli. Sürekli kendini geliştirmeye çalışıyor. Büyük ağabeyleri gibi, profesyoneller gibi hareket ediyor. Bu beni çok etkilemişti ilk geldiğimde. Yasin sadece hak ettiği için oynuyor. Yaşı genç olduğu için oynamıyor. Zaten ben bu tür şeylere çok karşıyım. Genç-yaşlı, yerli-yabancı değil, formayı genelde hak edene vermeye çalışıyorum. Hak ettiği için formayı veriyorum. Ama onunla ilgili sevindiğim bir şey var; çok genç, gelişime çok açık, çalışmayı seviyor. Kendi yeteneklerinin de farkında. İnşallah Türkiye için de önemli bir oyuncu olur, ülkemizi milli takımlarda temsil eder, Avrupa'da temsil eder. Onun için mutluyum. "ARTETA'NIN OYNATTIĞI FUTBOLU BEĞENİYORUM" - Dünya futbolunda örnek aldığınız bir teknik adam ve beğendiğiniz bir oyun sistemi var mı? Sadece bir kişiyi söylemek doğru değil, birçok teknik direktörü örnek aldığım oluyor. Birçok hoca değişik sistemlerde oynuyor ve ihtiyaç olduğunda siz de bunu değiştirebiliyorsunuz. Tek bir isim vermek istemiyorum ama günümüzde son dönemde özellikle Arteta'nın oynattığı futbol biraz revaçta. Herkes onu beğeniyor, ben de şu an için onu söyleyebilirim.

YASİN ÖZCAN: İDOLÜM SERGIO RAMOS - Süper Lig'de 16 yaşında ilk 11'de sahaya çıkan ilk futbolcu olarak tarihe geçtin. Kendi gelişimin ve futboldaki geleceğin hakkında neler söylersin? Çok mutluyum. Her gün daha çok geliştiğimi hissediyorum. Buraya ilk geldiğim zaman fizik kalitem A takıma göre iyi değildi. Şu an o zamana göre çok iyi durumda olduğumu hissediyorum. Hedefim ileride Avrupa'ya gitmek. Avrupa'da ve Milli Takım'da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. "RAMOS ÇOK ÖRNEK ALDIĞIM BİR FUTBOLCU" - İdol olarak gördüğün bir futbolcu var mı? İdol olarak gördüğüm futbolcu Sergio Ramos. Hem sertlik hem agresiflik olsun hem de mücadele açısından çok örnek aldığım bir futbolcu. "EN İYİ TESİSLERE SAHİP KULÜBÜZ" - Kasımpaşa'nın altyapı imkanları ve tesisler hakkında neler söylersin? Sana kattıkları neler? 5 yıldır Kasımpaşa altyapı takımındaydım. Akademideki hocalarımın beni çok iyi geliştirdiğine inanıyorum. Akademideki oyuncular da çok yardımcı oldular bana. Hem mental olarak hem de takım olarak iyi bir birliktelik yakaladık. Umarım akademideki arkadaşlarım da en iyi yerlere gelir. Türkiye'deki tesisler arasında belki de en iyi tesislere sahip kulübüz. Bunun kıymetini bilmeliyiz. "BEŞİKTAŞ MAÇINA ÇIKARKEN ÇOK HEYECANLANDIM" - A takım formasıyla ilk 11'de çıktığın ilk maç Beşiktaş deplasmanıydı. Neler hissettin o maça çıkarken? İlk maçımın ısınmasında çok heyecanlanmıştım ama seremoniye çıktığım anda heyecanımı bastırabildim. O maçta çok iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. "DONK'UN YARDIMI BÜYÜK" - Takımda en seni en çok destekleyen, seninle en çok ilgilenen ve en sevdiğin futbolcu hangisi? Ryan Donk. Ben şu an henüz 16 yaşındayım ve tecrübeli değilim. Ama Ryan ağabeyim yaşından, tecrübesinden dolayı bana saha içerisinde her türlü yardımı yapıyor. Nerede nasıl duracağımı, pozisyonumu, her şeyi gösteriyor. Saha içinde benimle konuşup psikolojik olarak bana çok yardımı dokunuyor.

BERAT KALKAN: BÜYÜK TAKIMLARDA GÖRMEDİĞİM TESİSLERİ BURADA GÖRDÜM - Kasımpaşa'da yetişen bir futbolcu olarak A takıma kadar yükseldin. Kariyer planların, hedeflerin neler? Kasımpaşa'daki ilk hedefim daha fazla süre almak. Burada daha fazla süre alınca Kuzey Makedonya Milli Takımı'na da çağrılacağımı düşünüyorum. Çünkü Makedonya A Milli Takım hocasıyla da konuşmuştuk bu konuyu. "SELÇUK HOCA'NIN İLETİŞİMİ ÇOK İYİ" - Selçuk İnan'ın göreve gelmesiyle birlikte daha fazla süre almaya başladın. Selçuk Hoca hakkında neler söylemek istersin? Selçuk Hoca çok büyük bir kariyer, yıllarca futbol camiasının içinde olan, futbol oynayarak buralara gelmiş bir isim. Bizimle iletişimi çok iyi çünkü futbolculuktan geldiği için bizi anlayabiliyor. İletişimi çok iyi olduğu benim de performansımı nasıl üst seviyeye çıkarabileceğim konusunda bana taktikler veriyor, yardımcı oluyor. Selçuk Hoca'nın gelmesiyle birlikte ben de daha fazla gelişmeye başladığımı düşünüyorum. "KASIMPAŞA HER TÜRLÜ OLANAĞI SUNUYOR" - Kasımpaşa akademisinde yıllarca forma giyip A takıma çıktın. Hem akademi hem de tesisler için neler düşünüyorsun, sana ne gibi katkıları oldu? Şöyle söyleyeyim; büyük takımlarla sürekli maç yapıyorduk, deplasmanlara gidiyorduk G.Saray'ı, F.Bahçe'si, Beşiktaş'ı... Ama Kasımpaşa'nın tesisleri, olanakları... Yani altyapıdan itibaren size her türlü olanağı sunmaya çalışıyorlar. Büyük takımlarda görmediğim tesisleri ben burada gördüm. Deplasmanlara gittiğimizde görüyorduk, büyük takımların bile soyunma odaları bazen çok kötü oluyordu. Ama hiçbir büyük takım buraya geldiğinde böyle sıkıntılar yaşamıyor. "TARZIMI MBAPPE'YE BENZETİYORUM" - Hangi futbolcuyu idol olarak görüyorsun? Sadio Mane ve benim hemşehrim olduğu için Xherdan Shaqiri'yi örnek alıyorum. Ama onlara göre biraz daha hızlı olduğum için tarzımı Mbappe'ye benzetiyorum. (Gülerek)

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