Evet, sezonun ikinci yarısı Başakşehir maçıyla beraber başlıyor. Yaklaşık iki aydır görevdeyiz. Oyun olarak istediğimiz seviyeye yavaş yavaş çıkıyoruz. Takımın genel oyun anlaşıyından memnunum. Eksiğimiz var mı, tabii ki çok var. Ama gelişimlerinden, yapmaya çalışmalarından gerçekten çok memnunum. İkinci yarı çok zorlu geçecek. Süper Lig zaten çok zorlu bir lig. Bütün takımlar birbirini yenebilir. Biz bunun farkındayız. Amacımız bir an önce üst sıralara çıkmak ve oralarda kalabilmek. Bunun için de yoğun çalışıyoruz. Oyuncularımızı da bu yönde motive etmeye çalışıyoruz.

Sadece bir kişiyi söylemek doğru değil, birçok teknik direktörü örnek aldığım oluyor. Birçok hoca değişik sistemlerde oynuyor ve ihtiyaç olduğunda siz de bunu değiştirebiliyorsunuz. Tek bir isim vermek istemiyorum ama günümüzde son dönemde özellikle Arteta'nın oynattığı futbol biraz revaçta. Herkes onu beğeniyor, ben de şu an için onu söyleyebilirim.

YASİN ÖZCAN: İDOLÜM SERGIO RAMOS

- Süper Lig'de 16 yaşında ilk 11'de sahaya çıkan ilk futbolcu olarak tarihe geçtin. Kendi gelişimin ve futboldaki geleceğin hakkında neler söylersin?

Çok mutluyum. Her gün daha çok geliştiğimi hissediyorum. Buraya ilk geldiğim zaman fizik kalitem A takıma göre iyi değildi. Şu an o zamana göre çok iyi durumda olduğumu hissediyorum. Hedefim ileride Avrupa'ya gitmek. Avrupa'da ve Milli Takım'da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum.

"RAMOS ÇOK ÖRNEK ALDIĞIM BİR FUTBOLCU"

- İdol olarak gördüğün bir futbolcu var mı?

İdol olarak gördüğüm futbolcu Sergio Ramos. Hem sertlik hem agresiflik olsun hem de mücadele açısından çok örnek aldığım bir futbolcu.

"EN İYİ TESİSLERE SAHİP KULÜBÜZ"

- Kasımpaşa'nın altyapı imkanları ve tesisler hakkında neler söylersin? Sana kattıkları neler?

5 yıldır Kasımpaşa altyapı takımındaydım. Akademideki hocalarımın beni çok iyi geliştirdiğine inanıyorum. Akademideki oyuncular da çok yardımcı oldular bana. Hem mental olarak hem de takım olarak iyi bir birliktelik yakaladık. Umarım akademideki arkadaşlarım da en iyi yerlere gelir. Türkiye'deki tesisler arasında belki de en iyi tesislere sahip kulübüz. Bunun kıymetini bilmeliyiz.

"BEŞİKTAŞ MAÇINA ÇIKARKEN ÇOK HEYECANLANDIM"

- A takım formasıyla ilk 11'de çıktığın ilk maç Beşiktaş deplasmanıydı. Neler hissettin o maça çıkarken?

İlk maçımın ısınmasında çok heyecanlanmıştım ama seremoniye çıktığım anda heyecanımı bastırabildim. O maçta çok iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum.

"DONK'UN YARDIMI BÜYÜK"

- Takımda en seni en çok destekleyen, seninle en çok ilgilenen ve en sevdiğin futbolcu hangisi?

Ryan Donk. Ben şu an henüz 16 yaşındayım ve tecrübeli değilim. Ama Ryan ağabeyim yaşından, tecrübesinden dolayı bana saha içerisinde her türlü yardımı yapıyor. Nerede nasıl duracağımı, pozisyonumu, her şeyi gösteriyor. Saha içinde benimle konuşup psikolojik olarak bana çok yardımı dokunuyor.