Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.046,62 %1,26
        DOLAR 28,7836 %0,05
        EURO 31,4414 %-0,15
        ALTIN 1.849,46 %1,24
        FAİZ 40,43 %-0,22
        GÜMÜŞ GRAM 22,07 %1,89
        BITCOIN 36.894,00 %-1,42
        GBP/TRY 36,1310 %0,33
        EUR/USD 1,0912 %-0,27
        BRENT 82,53 %0,26
        ÇEYREK ALTIN 3.023,86 %1,24
        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Selçuk Bayraktar: TB3 ve Kızılelma dünya muhabere tarihinde devrim yapacak - Savunma Sanayi Haberleri

        Selçuk Bayraktar: TB3 ve Kızılelma dünya muhabere tarihinde devrim yapacak

        T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TB2 yüzde 93 yerli katkı ile yapılmıştı. Bayraktar TB3'ün elektrooptik sistemleri dediğimiz hedefleme sistemleri tümüyle milli ve yerli olarak geliştirildi. O da Kızılelma ile kısa pistli gemilere konuşlandığında dünya muharebe tarihinde devrim yapacak dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 21:50 Güncelleme: 21.11.2023 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        'TB3 ve Kızılelma devrim yapacak'
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Trabzon KTÜ'deki programı sonrası gittiği Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nce (RTEÜ) düzenlenen söyleşide üniversite öğrencileriyle buluştu.

        RTEÜ, kongre merkezinde öğrencilere seslenen Bayraktar, Bizler, havacılıkta nerdeyse tümüyle dışarı bağımlı ülkelerden biriydik. Bundan 20 sene öncesine baktığımızda, Türkiye savunma sanayisinde yüzde 85 oranında yurtdışına bağımlıydı. Bizim zamanımızda, üniversite sıralarında sizler gibi oturduğumda en büyük marifet yabancı bir firmada bakım mühendisi olabilmekti. Bırakın yüksek teknolojik bir ürünü milli olarak geliştirmeyi, böyle bir özgüven olmadığı gibi en fazla yapabileceğimiz yabancıların geliştirdiği bir teknolojinin uygulayıcısı olabilmekti. En büyük ufuk ve marifet buydu. Herkeste bunu marifet zannediyordu. Bizler için en büyük marifet yabancıların geliştirdiği bir uçağı alıp montaj hattını kurup uçurabilmekti ve günü geldiğinde o envanter için şunu diyorlardı 'Şuraya uçamazsın. Buraya uçamazsın. Şunu yaparsan ambargo koyarım. Şunu yaparsan uçağı yerden kaldırmam. 'Günü geldiğinde tetiğe bastığında o uçak mühimmatını dahi bırakmaz' diyorlardı. Yani hür bile değildik. Ülkemiz, semalarında hür bile değildi. Ülkemiz semaları bağımsız olsun diye Baykar ilk günden itibaren teknolojilerini o maksatla geliştirdi. Şu anda dünyanın en gelişmiş markasını kendi sınıfında en yakın rakibinden 5 kat fazlasını yapan Bayraktar TB2'yi, sonrasında Akıncıyı ve Kızılelmayı tümüyle kendi kaynakları ile üretmiş oldu dedi.

        'DÜNYADA 10 YILDA KENDİ SINIFI İÇERİSİNDE EN İYİ UÇAKLARINI YAPTIK'

        Kendi sınıfında dünyanın en iyi uçaklarını yaptıklarını söyleyen Bayraktar, Dünyada 10 yılda kendi sınıfı içerisinde en iyi uçakları yaptık. Dünyada sadece birkaç ülkenin geliştirdiği taarruz insansız hava aracı geliştirilip 33 ülkeye ihraç edildi. Bu dünyada açık ara bir rekor. 20 sene öncesine baktığımızda tüm gelirlerimizin yüzde 83'ü ihracattan kaynaklanmış. Dünyada böyle bir savunma şirketi yok. Bayraktar TB2 dünyada kendi rakibinden 5 kat daha fazla biliniyor. Bunun yanında bütün insansız hava araçları, ihraçla elde edilen gelirler, kendi öz kaynaklarımızla geliştiriliyor. Bu da ne ülkemizde ne yurtdışında pek bulunur bir örnek değil diye konuştu.

        'TB3 TÜMÜYLE MİLLİ VE YERLİ OLARAK GELİŞTİRİLDİ'

        Baykar TB3 SİHA'nın tamamen yerli ve milli olarak üretildiğini sözlerine ekleyen Bayraktar, Bizim için en kıymetli olan ülkemizde terörle mücadele, bir anlamda bu insansız hava araçlarının terör denilen 40 senelik belanın belini kırmış olması oldu. 'Rahmetli babam' ve ağabeyim; benim için en kıymetli en büyük nişan; bu uçakların kendi topraklarımızın azad edilmiş olmasında kullanılmış olması. Bu vesileyle bizlere kahraman nişanının taktim edilmiş olması bizler için en büyük gurur nişanesi oldu. Bayraktar TB3 SİHA bugün 6 saatlik 8'inci uçuşunu yaptı. Motorunda yerli olan havacılıktaki en gelişmiş motora sahip. Havacılıkta çok gelişmiş piston motorları yok. Çok üstün özelliklere sahip bir turbo dizel motora sahip. Gemiye çıkmadan önce seri uçuş kampanyası devam ediyor. Bayraktar TB2 yüzde 93 yerli katkı ile yapılmıştı. Bayraktar TB3'ün elektrooptik sistemleri dediğimiz hedefleme sistemleri tümüyle milli ve yerli olarak geliştirildi. O da Kızılelma ile kısa pistli gemilere konuşlandığında dünya muharebe tarihinde devrim yapacak dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Selçuk Bayraktar
        #TB3
        #Kızılelma
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail, Gazze'nin bazı noktalarından geri çekildi
        İsrail, Gazze'nin bazı noktalarından geri çekildi
        Anketler ortaya koydu! Biden'ın oyları düşüyor
        Anketler ortaya koydu! Biden'ın oyları düşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları savaş suçudur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları savaş suçudur
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İstanbul'da '0' otomobil vurgunu
        İstanbul'da '0' otomobil vurgunu
        Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
        Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
        Alperen Şengün durdurulamıyor!
        Alperen Şengün durdurulamıyor!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Enerjisa'nın yatırımı nasıl katlandı?
        Enerjisa'nın yatırımı nasıl katlandı?
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu!
        Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu!
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum
        Habertürk Anasayfa