Selçuk Bayraktar: TB3 ve Kızılelma dünya muhabere tarihinde devrim yapacak

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T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Trabzon KTÜ'deki programı sonrası gittiği Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nce (RTEÜ) düzenlenen söyleşide üniversite öğrencileriyle buluştu.

RTEÜ, kongre merkezinde öğrencilere seslenen Bayraktar, Bizler, havacılıkta nerdeyse tümüyle dışarı bağımlı ülkelerden biriydik. Bundan 20 sene öncesine baktığımızda, Türkiye savunma sanayisinde yüzde 85 oranında yurtdışına bağımlıydı. Bizim zamanımızda, üniversite sıralarında sizler gibi oturduğumda en büyük marifet yabancı bir firmada bakım mühendisi olabilmekti. Bırakın yüksek teknolojik bir ürünü milli olarak geliştirmeyi, böyle bir özgüven olmadığı gibi en fazla yapabileceğimiz yabancıların geliştirdiği bir teknolojinin uygulayıcısı olabilmekti. En büyük ufuk ve marifet buydu. Herkeste bunu marifet zannediyordu. Bizler için en büyük marifet yabancıların geliştirdiği bir uçağı alıp montaj hattını kurup uçurabilmekti ve günü geldiğinde o envanter için şunu diyorlardı 'Şuraya uçamazsın. Buraya uçamazsın. Şunu yaparsan ambargo koyarım. Şunu yaparsan uçağı yerden kaldırmam. 'Günü geldiğinde tetiğe bastığında o uçak mühimmatını dahi bırakmaz' diyorlardı. Yani hür bile değildik. Ülkemiz, semalarında hür bile değildi. Ülkemiz semaları bağımsız olsun diye Baykar ilk günden itibaren teknolojilerini o maksatla geliştirdi. Şu anda dünyanın en gelişmiş markasını kendi sınıfında en yakın rakibinden 5 kat fazlasını yapan Bayraktar TB2'yi, sonrasında Akıncıyı ve Kızılelmayı tümüyle kendi kaynakları ile üretmiş oldu dedi.

'DÜNYADA 10 YILDA KENDİ SINIFI İÇERİSİNDE EN İYİ UÇAKLARINI YAPTIK'

Kendi sınıfında dünyanın en iyi uçaklarını yaptıklarını söyleyen Bayraktar, Dünyada 10 yılda kendi sınıfı içerisinde en iyi uçakları yaptık. Dünyada sadece birkaç ülkenin geliştirdiği taarruz insansız hava aracı geliştirilip 33 ülkeye ihraç edildi. Bu dünyada açık ara bir rekor. 20 sene öncesine baktığımızda tüm gelirlerimizin yüzde 83'ü ihracattan kaynaklanmış. Dünyada böyle bir savunma şirketi yok. Bayraktar TB2 dünyada kendi rakibinden 5 kat daha fazla biliniyor. Bunun yanında bütün insansız hava araçları, ihraçla elde edilen gelirler, kendi öz kaynaklarımızla geliştiriliyor. Bu da ne ülkemizde ne yurtdışında pek bulunur bir örnek değil diye konuştu.

'TB3 TÜMÜYLE MİLLİ VE YERLİ OLARAK GELİŞTİRİLDİ'

Baykar TB3 SİHA'nın tamamen yerli ve milli olarak üretildiğini sözlerine ekleyen Bayraktar, Bizim için en kıymetli olan ülkemizde terörle mücadele, bir anlamda bu insansız hava araçlarının terör denilen 40 senelik belanın belini kırmış olması oldu. 'Rahmetli babam' ve ağabeyim; benim için en kıymetli en büyük nişan; bu uçakların kendi topraklarımızın azad edilmiş olmasında kullanılmış olması. Bu vesileyle bizlere kahraman nişanının taktim edilmiş olması bizler için en büyük gurur nişanesi oldu. Bayraktar TB3 SİHA bugün 6 saatlik 8'inci uçuşunu yaptı. Motorunda yerli olan havacılıktaki en gelişmiş motora sahip. Havacılıkta çok gelişmiş piston motorları yok. Çok üstün özelliklere sahip bir turbo dizel motora sahip. Gemiye çıkmadan önce seri uçuş kampanyası devam ediyor. Bayraktar TB2 yüzde 93 yerli katkı ile yapılmıştı. Bayraktar TB3'ün elektrooptik sistemleri dediğimiz hedefleme sistemleri tümüyle milli ve yerli olarak geliştirildi. O da Kızılelma ile kısa pistli gemilere konuşlandığında dünya muharebe tarihinde devrim yapacak dedi.