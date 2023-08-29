Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST paylaşımı: Hazırlıklar tam gaz devam ediyor

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Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'le ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında İstanbul'dan sonra Ankara'dayız. Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'te. Yarın TEKNOFEST başlıyor. Şu anda son hazırlıklar tam gaz devam ediyor. TEKNOFEST yarın ruhuyla buluşacak. Herkesi aile boyu TEKNOFEST'e bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

İstanbul’dan sonra #TEKNOFEST Ankara’dayız! 🚀



Biz hazırlıklarımızı tamamladık, yarın herkesi ailece Etimesgut Havalimanı’na bekliyoruz. pic.twitter.com/0gZ8uNVqfh — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) August 29, 2023