Selcen Sultan denizle buluştu

Etkinliklerin en güzelini DEKAMER'de yaşadıklarını vurgulayan Kutluhan, "DEKAMER, üreten, hayata rehber olan, şehirle bütünleşme, doğayla bütünleşme, insanla, toplumla bütünleşen üniversitemizin vizyonunu taşıyor. Çünkü çok büyük bir hizmet görüyor. Bu hizmetin en önemlisi gerçekten son yıllarda hatta çağımızda diyebiliriz doğaya olan ilginin azalması, doğanın bir yerde katliamının önüne geçilmesi için DEKAMER öncülük ediyor. Biz üniversite olarak DEKAMER'i sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu.