Selami Yıldız kimdir? Yeni İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız hayatı ve kariyeri
Son dakika haberine göre; İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yaş haddini doldurması nedeniyle emekliye ayrıldı. Zafer Aktaş'ın yerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı. Bu gelişme sonrası "Selami Yıldız kimdir? Yeni İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Yeni İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız hayatı ve kariyeri...
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İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yaş haddini doldurması nedeniyle emekliye ayrıldı. Yerine gelen isim belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Zafer Aktaş’ın yerine Selami Yıldız atandı. Atama kararı sonrası ‘’Selami Yıldız kimdir?’’ sorusu yanıt aramaya başladı. Yıldız, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Peki, Yeni İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, Selami Yıldız hayatı ve kariyeri...
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İSTANBUL İL EMNIYET MÜDÜRLÜĞÜNE SELAMİ YILDIZ ATANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alındı.
Karakuş'tan boşalan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne Alper Uzman getirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünde açık bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı.
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SELAMİ YILDIZ KİMDİR?
1968 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Selami Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji’nden, 1990 yılında da Polis Akademisi’nden mezun oldu.
1998 ile 2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği’nde Güvenlik Ataşesi olarak görev aldı. 2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti.
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Yıldız, 2017 tarihinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine, 2023’te ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı görevine atandı.