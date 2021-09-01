Selami Şahin sevenleriyle buluşacak

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Türk müziğinin duayen sanatçısı Selami Şahin, 3 Eylül Cuma akşamı Fişekhane Deniz Konserleri’nde hayranlarıyla buluşuyor. Deniz kenarına kurulacak sahnede hayranlarıyla bir araya gelecek olan Şahin, unutulmaz şarkılarını müzikseverler için seslendirecek.

Eşsiz deniz manzarasında açık havada gerçekleşecek konser 21.00’da başlayacak. Selami Şahin’in muhteşem performansıyla Fişekhane’den yükselen müzik şehri saracak.

KONSERLER 1 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK

Selami Şahin’den sonra Fişekhane Deniz Konserleri’nde; Berkay, Şevval Sam, Serdar Ortaç, Buray, Mor ve Ötesi, Sertab Erener ve Erol Evgin gibi müziğin en sevilen isimleri 1 Ekim’e kadar seyirciyle buluşacak.

Diğer sanatçılar ve konser tarihleri şöyle sıralanıyor:

- Berkay – 10 Eylül

- Şevval Sam – 11 Eylül

- Serdar Ortaç – 17 Eylül

- Buray – 18 Eylül

- Mor ve Ötesi – 24 Eylül

- Sertab Erener – 25 Eylül

- Erol Evgin – 1 Ekim