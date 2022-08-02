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Burcu Güneş, Boğaz'ın eşsiz atmosferinde sevenleriyle buluşmanın mutluluğunu, "Efendim öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu özel gecemizde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Böyle bir şehrin içinde böyle bir konser alanı bizim için de çok büyüleyici oluyor." sözleriyle paylaştı.

Konserin ikinci yarısında duayen sanatçı Selami Şahin, şarkılarını sevenleriyle hep birlikte söyledi. Selami Şahin'in "Alışmak Sevmekten Zor" şarkısını yorumladığı anlarda Güneş'in sesinin duyulmasıyla ise alkış tufanı koptu. Şarkıyı birlikte seslendiren ikili, müzik ziyafetine "Ben Bir Tek Kadın Sevdim" düetiyle devam etti.

"HAKKINIZI ÖDEYEMEM"

Selami Şahin, mekanı dolduran binlerce hayranının karşısında heyecanını, "Yıllardır Selami Şahin varsa, sizin sayenizde varım. Ne kadar şarkı yapsam, beste yapsam hakkınızı ödeyemem. Kuruçeşme'de buluşmak benim için gururdur." sözleriyle paylaştı.

"MİKROFONA GEREK YOK"

Usta sanatçı, "Seninle Başım Dertte", "Gitme Sana Muhtacım", "Özledim" gibi birbirinden değerli eserlere yer verdiği repertuvarıyla hayranlarına unutulmayacak bir gece yaşattı.

"Senin Olmaya Geldim" şarkısını "Mikrofona gerek yok." diyerek, çıplak sesiyle okuyan 73 yaşındaki sanatçı, yorumuyla kendisine bir kez daha hayran bıraktı.