Hayatını kaybeden madencilerin ailelerine yardım edecek

"ONLARA YARDIM ETMEK İBADET GİBİ KUTSALDIR"

Selami Şahin, üzüntüsünü "Bartın'da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Allah, kimseye dert, keder vermesin. Gerçekten hayat devam ediyor. İnsan her an gidebilir. Bugün varız yarın yokuz, gerçekten belli olmaz. Onun için kendinize dikkat edin. Allah, hepimize sıhhatli huzurlu ömürler versin Ya Rabbim. Aileleri şimdi kim bilir içleri yanıyor. Onlara yardım edebilecek bir şey varsa ben İstanbul'a gidince araştıracağım. Onlara yardım etmek, ibadet gibi kutsaldır. Eksik bırakmayalım onları" sözleriyle dile getirdi.