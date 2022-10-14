Bartın'da maden ocağında patlama

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Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde saat 18.15 sıralarında bir patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vali Nurtaç Arslan, içeride mahsur kalan işçilerin olduğunu belirtti.

BARTİN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bartın Valiliği sosyal medya Twitter hesabından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi.

Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

2 İŞÇİ GÖÇÜKTEN ÇIKARILDI

Habertürk TV'ye bağlanan DHA muhabiri Ayhan Acar şu bilgileri aktardı: Şu anda 2 işçi sağ salim çıkarıldı. Bartın Valisi olay mahalline gelerek madenci ailelerine telkinde bulundu.

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