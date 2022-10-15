Ünlülerden 'Bartın' mesajları: Büyük acıyı paylaştılar

TARKAN

Çok üzgünüm. Bartın'daki patlamada hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Dilerim ki mahsur kalan emekçilerimiz kurtarılır ve daha fazla can kaybı olmaz. Çok geçmiş olsun Bartın.