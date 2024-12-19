Selami Şahin: Eskimeyen dostlarım

Şahin yaptığı o paylaşıma oğlu Lider Şahine'de yer vererek; "Eskimeyen dostlarım; Ümit Besen, Ahmet Selçuk İlkan, Hayri Şahin, Selahattin Cesur, Haluk Öztürk yıllar sonra bir araya geldik, yeniden aynı masada buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Müzik, dostluk ve anılarla dolu bu özel buluşma, her birimizin kalbinde derin izler bırakan bir geçmişi yeniden hatırlattı. Zaman ne kadar geçerse geçsin, müziğimiz gibi dostluğumuzun da eskimeyeceğini tekrar anladım. 2024 / 1983" notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram