Selahattin Baki'den transfer açıklaması!

Selahattin Baki, açıklamasında, "Fenerbahçe, Malcom ve Wendel'i kiralamayacak. Wendel'in 17.5 milyon euro'ya satın alma maddesi olduğu bilgisi de doğru değil" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'YA GELECEĞİZ"

Selahattin Baki ayrıca, yeni sezon öncesi Rusya'da Zenit, Kızılyıldız ve Neftçi Bakü'nün yer aldığı hazırlık turnuvasına katılacaklarını kaydetti. Fenerbahçeli idareci, "Rusya'ya geleceğiz. Bu noktada farklı davranmak için bir neden yok" sözlerini sarf etti.