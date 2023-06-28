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Selahattin Baki'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki dış basına açıklamalarda bulundu. Baki, Rusya'daki transfer iddiaları hakkında net konuştu. İşte detaylar...

Giriş: 28.06.2023 - 11:45 | Güncelleme: ABONE OL
Selahattin Baki'den transfer açıklaması!
HABERTURK.COM

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Rus basınına açıklamalarda bulundu. Baki, Zenit'ten Malcom ve Wendel haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Selahattin Baki, açıklamasında, "Fenerbahçe, Malcom ve Wendel'i kiralamayacak. Wendel'in 17.5 milyon euro'ya satın alma maddesi olduğu bilgisi de doğru değil" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'YA GELECEĞİZ"

Selahattin Baki ayrıca, yeni sezon öncesi Rusya'da Zenit, Kızılyıldız ve Neftçi Bakü'nün yer aldığı hazırlık turnuvasına katılacaklarını kaydetti. Fenerbahçeli idareci, "Rusya'ya geleceğiz. Bu noktada farklı davranmak için bir neden yok" sözlerini sarf etti.

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