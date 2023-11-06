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        Haberler Gündem 3. Sayfa AYDIN'DA SEL| Son dakika haberler: 3 kişi ölmüştü! Kahreden arayış!

        3 kişi ölmüştü! Kahreden arayış!

        Aydın'ın Söke ilçesinde, sel sularına kapılan 51 yaşındaki Ali Alptekin'i arama çalışmaları sürüyor. Sel felaketinde 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 11:16 Güncelleme: 06.11.2023 - 11:22
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        3 kişi ölmüştü! Kahreden arayış!
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        Aydın'ın Söke ilçesi, Demirçay Mahallesi'nde sele kapılan Ali Alptekin'i (51) arama çalışması sürüyor. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve jandarma komandolar tarafından aralıksız sürdürülen çalışmalar, sabah saatlerinden itibaren geniş bir alana yayıldı.

        SU ALTI EKİPLERİ DEREDE ARIYOR

        AA'da yer alan habere göre su altı ekipleri de derede arama yapıyor. Havadan cayrokopter çalışmalara destek veriyor.

        SEL VE FIRTINA AĞAÇLARI DEVİRDİ

        Selden dolayı devrilen ve dere boyu yolu kapatan ağaçlar da arama çalışmalarını kolaylaştırmak için ekiplerce kesiliyor.

        SAĞ BULUNMASINI UMUT EDİYORLAR

        Düşen kaya parçaları DSİ ve belediyelere ait iş makineleriyle temizleniyor. Kaybolan Ali Alptekin'in dayısı Cevdet Babacan, yeğeninin bulunması için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini dile getirerek, yetkililere teşekkür etti. Babacan, yeğeninin sağ bulunmasını ümit ettiklerini bildirdi.

        SELDE 3 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

        Aydın'da gece başlayan sağanak Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden olmuş, tarım alanları, yollar sular altında kalmış, bazı ev ve iş yerlerini su basmıştı.

        Selin yaşandığı bölgelere itfaiye, jandarma, polis, AFAD, DSİ, belediye ve Karayolları ekipleri sevk edilmiş, çevre illerden de bölgeye takviye ekipler yönlendirilmişti.

        Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesi'nde nişan törenine katılan Hacer-Ali Alptekin çifti ile komşuları Erhan Kavaklıçay, aynı otomobille saat 02.00 sıralarında evlerine dönmeye çalışırken, sel sularına kapılmıştı.

        ARAÇLAR SEL İLE SÜRÜKLENMİŞTİ

        Otomobil, sabaha karşı mahalle meydanından yaklaşık 1 kilometre ilerideki dere yatağında, park halindeyken sel sularına kapılarak sürüklenmiş 4 araçla bulunmuştu.

        Otomobilden Hacer Alptekin ile Erhan Kavaklıçay'ın cenazeleri çıkarılmış, Ali Alptekin için de arama çalışması başlatılmıştı.

        Söke'ye bağlı Güneyyaka Mahallesi'nde sel sularına kapılan Nurten Sivritaş'ın cenazesine de arama çalışmaları sonucu ulaşılmıştı.

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        #Aydın
        #Son dakika haberler
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