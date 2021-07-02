Seksenler’in en büyük aşıkları, Çınaraltı Mahallesi’nde düzenlenen toplu nikah töreninde evleniyor! Butik Ali yıllardır aşık olduğu Dilek’e kavuşurken, uzun zamandır nişanlı olan ve evlenmeyi dört gözle bekleyen Elvan ve Şahin de bu toplu nikah töreninde muradına eriyor.

SEKSENLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Seksenler yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlandığında haberimizde olacak.

SEKSENLER SON BÖLÜM ÖZETİ

Genç çiftlerin yanı sıra, kahveci Mesut ve Yıldız’ın da nikah tazelemesi bir birinden eğlenceli anların yaşanmasına sebep oluyor. Öte yandan Nazlı sonunda Niyazi’nin evlenme teklifini kabul ederek, Niyazi’ye büyük bir mutluluk yaşatır.

Çağatay ve Funda ise ailelerini tanıştırarak evlilik yolundaki ilk adımlarını atarlar. Gülden ve Ahmet’in ikinci çocuklarının cinsiyeti aileler arasında tatlı bir tartışmaya sebep olur. Herkes bebeğin cinsiyetini merak etmektedir. Butik Ali yeni giriştiği su işinde çok başarılı olur, bu haber başta Dilek olmak üzere herkesi çok mutlu eder. Kasap Bahtiyar ve kardeşi Sinan memleketleri Adana’ya dönmeye karar verirler.