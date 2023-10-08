Sekiz yıldır düzenli spor yaparak kendini baştan yaratan 61 yaşındaki kadın asla geç olmadığını kanıtlıyor

Instagram hesabından düzenli olarak paylaşım yapan Monica, kendi hikâyesini anlatıyor. Takipçilerine şu sözlerle sesleniyor: Yaşlanma ayrıcalığına sahip olmak benim için harika bir deneyim oldu. Bugün kendimi özgür hissediyorum ve yargılanma ya da onaylanma korkusu duymuyorum. Ya siz? Yaşlanmayla ilişkiniz nasıl?