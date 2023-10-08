Sekiz yıldır düzenli spor yaparak kendini baştan yaratan 61 yaşındaki kadın asla geç olmadığını kanıtlıyor
61 yaşındaki Monica Bousquet, inanılmaz kaslarını ve vücut dönüşümünü sergileyerek birçok kişiye ilham kaynağı oldu. Monica herkese, 'geç' diye bir kavramın olmadığını kanıtladı.
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61 yaşındaki Monica Bousquet, inanılmaz kaslarını ve vücut dönüşümünü sergileyerek birçok kişiye ilham kaynağı oldu. Sekiz yıl önce spor salonunda antrenman yapmaya başladı ve o zamandan beri vücudunu tamamen değiştirdi.
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Monica, yaşıtlarına da aynı şeyi yapma konusunda ilham vermeyi umarak spor yaptığı videoları paylaşıyor.
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Monica etkileyici figürünü korumak için haftada altı kez antrenman yapıyor. Kendisine gelen yorumlar bir hayli destekleyici ve birçok kullanıcı, Monica'nın öyküsünün 'asla geç olmadığının' bir kanıtı olarak görüyor.
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Monica'nın rutininde temel egzersizler, kuvvet antrenmanı ve yoga yer alıyor; tüm bunları dengeli bir beslenme düzeni ile destekliyor.
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Instagram hesabından düzenli olarak paylaşım yapan Monica, kendi hikâyesini anlatıyor. Takipçilerine şu sözlerle sesleniyor: Yaşlanma ayrıcalığına sahip olmak benim için harika bir deneyim oldu. Bugün kendimi özgür hissediyorum ve yargılanma ya da onaylanma korkusu duymuyorum. Ya siz? Yaşlanmayla ilişkiniz nasıl?
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Monica, aktif bir sosyal medya kullanıcısı olmasının yanı sıra; vücut geliştirme yarışlarına katılıyor, radyo ve televizyon programlarında yer alıyor.
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Detaylar Monica Bousquet Instagram hesabından alınmıştır.