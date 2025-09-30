Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Şekeri keserseniz ne olur? İlk 14 günde vücudunuzda görülen mucizevi değişimler

        Şekerden uzak durduğunuzda ilk 14 günde vücudunuzda görülen büyük değişimler

        Birçok kişi için vazgeçilmez olan şeker, aslında sağlığın en büyük düşmanı. İşte 14 gün boyunca şekersiz beslendiğinizde vücudunuzda meydana gelen mucizevi değişimler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 08:30 Güncelleme: 30.09.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şekeri bırakınca vücutta neler oluyor?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sürekli yorgunluk, sık acıkma ve şişkinlik hissi yaşıyorsanız sebebi şeker olabilir. Şekersiz geçen 2 hafta, vücudunuza sandığınızdan çok daha fazla şey katıyor.

        Tansiyon düşerse ya da çıkarsa ne yapılmalı?
        Tansiyon düşerse ya da çıkarsa ne yapılmalı?
        Reflü krizlerine "Dur" diyen gıdalar!
        Reflü krizlerine "Dur" diyen gıdalar!

        ŞEKER VE YAŞAMIMIZDAKİ YERİ

        Şeker, hayatımızın neredeyse her alanında yer alır. Özellikle Türkiye’de şekerden uzak durmak oldukça zordur. Ancak şekerin faydasından çok zararı olduğu bilinmektedir. Fazla şeker tüketimi; erken yaşlanma, çeşitli sağlık sorunları ve bağımlılığa yol açar.

        DOĞAL VE RAFİNE ŞEKERLER

        Şeker; meyve, sebze, tahıl, süt ve bal gibi birçok doğal gıdada bulunur. Bunun yanı sıra rafine şekerler de vardır. Rafine şeker, doğal kaynaklardan ayrıştırılıp işlenerek elde edilir. Hızlı enerji sağlaması nedeniyle tercih edilse de bu enerji kısa sürede tükenir ve kişi tekrar şeker ihtiyacı hisseder.

        REKLAM

        ŞEKERİN BAĞIMLILIK ETKİSİ

        Kendini yorgun hisseden biri bir parça çikolata ile enerjik hissedebilir. Bu durum, farkında olmadan kişiyi bir şeker bağımlısı haline getirir. Üç gün boyunca şeker tüketilmediğinde vücut şekere olan isteğini azaltmaya başlar.

        ŞEKERSİZ 2 HAFTANIN MUCİZEVİ ETKİLERİ

        İki hafta boyunca şekerden uzak kalmak, vücutta şaşırtıcı değişimler yaratır:

        - Yüz hatları incelir, şişkinlik azalır.

        - Bel ve karın bölgesindeki yağlar erimeye başlar.

        - Vücut şeker yerine yağ yakmaya geçer, bu da daha uzun süreli ve kaliteli enerji sağlar.

        - Sürekli acıkma ve atıştırma isteği kaybolur.

        GÖZ SAĞLIĞINA ETKİLERİ

        Şeker, göz sinirlerine zarar verir ve görme sorunlarına yol açabilir. Şekersiz beslenmeyle göz sinirleri korunur, bulanıklık azalır ve görme kalitesi artar.

        REKLAM

        BÖBREKLER ÜZERİNDEKİ ETKİLER

        Fazla şeker böbrekleri yorar, iltihaplanma ve oksidasyona sebep olur. Bu da diyabetik nefropatiye yol açabilir. Şekersiz beslenme, böbreklerin yükünü hafifletir ve gece sık idrara çıkma problemini ortadan kaldırır.

        ENERJİ DÜZEYİNDEKİ FARKLILIKLAR

        Şeker yerine yağ yakmaya başlayan vücut, daha dengeli ve uzun süreli enerji üretir. Gün içindeki yorgunluk ve ani enerji düşüşleri azalır.

        İLTİHAPLANMA VE DAMAR SAĞLIĞI

        Şeker bırakıldığında vücuttaki iltihap azalır. Atardamarlar esnekliğini geri kazanır, kan basıncı düşer ve damar sağlığı iyileşir.

        KİLO KAYBI VE SU DENGESİ

        Şeker, vücutta fazla su tutulumuna neden olur. Şekersiz beslenmenin ilk haftasında su ağırlığı hızla kaybolur, ardından yağlardan kilo kaybı başlar. Ortalama bir haftada en az 3 kilo verilebilir.

        CİLTTEKİ DEĞİŞİMLER

        Enflamasyonun azalmasıyla ciltte gözle görülür iyileşmeler olur. Kızarıklıklar geçer, şişkinlik kaybolur ve yağlanma azalır.

        İNSÜLİN DİRENCİNDEKİ İYİLEŞMELER

        Şeker, insülin direncinin temel nedenlerinden biridir. Şeker bırakıldığında insülin direnci düşer, bu da potasyum, magnezyum, kalsiyum, D vitamini ve B1 vitamininin emilimini artırır.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Rusya uyanıp gerçekleri kabul etmeli"
        "Rusya uyanıp gerçekleri kabul etmeli"
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        30 metrelik kuyuda ölü bulundu
        30 metrelik kuyuda ölü bulundu
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Husumetlilerini öldüren baba-oğul tutuklandı
        Husumetlilerini öldüren baba-oğul tutuklandı
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Habertürk Anasayfa