        Haberler Bilgi Yaşam Yanma hissine son: Gece yanması ve ekşimeye karşı doğru beslenme taktikleri

        Mideniz rahat etsin: Reflü ataklarını tetiklemeyen gıdalar

        Sürekli mide yanması, ağza acı su gelmesi ve geceleri artan şikayetler… Reflü hastalarının en çok zorlandığı anlardan biri atak dönemleri. Ancak doğru besin tercihleriyle bu atakların şiddetini azaltmak mümkün! İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 10:21 Güncelleme: 24.09.2025 - 10:21
        Reflü krizlerine "Dur" diyen gıdalar!
        Her lokma reflü krizini tetikleyebilir – ya da önleyebilir. Mide asidini kontrol altına alan, yemek borusunu koruyan ve sindirimi kolaylaştıran gıdalarla reflü ataklarını en aza indirmek artık sizin elinizde. bu satırlarda yazım ve noktalama yanlışları varsa düzelt

        REFLÜ NEDİR?

        Reflü, mide içeriğinin yemek borusuna doğru geri kaçmasıyla oluşan yaygın bir sindirim sistemi rahatsızlığıdır. Tıpta Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GERD) olarak adlandırılır. Mide asidi veya safra gibi maddeler, mide ile yemek borusu arasındaki kapakçığın (alt özofagus sfinkteri) zayıf olması nedeniyle yukarı çıkar ve bu durum yemek borusunda tahrişe neden olur.

        Özellikle yemeklerden sonra veya yatarken daha belirgin hale gelen reflü, zamanla yemek borusuna zarar verebilir ve yaşam kalitesini düşürebilir. Ancak erken tanı ve uygun tedaviyle kontrol altına alınabilir.

        UYARI: Uzun süren veya şiddetli semptomlar varsa, profesyonel tıbbi destek alınması önemlidir.

        REFLÜNÜN BELİRTİLERİ

        Reflü, genellikle yemeklerden sonra ortaya çıkar ve aşağıdaki belirtilerle kendini gösterebilir:

        - Göğüste yanma ve ağrı (mide yanması)

        - Mide ekşimesi

        - Mide içeriğinin ağıza geri gelmesi (acı su)

        -Yutma güçlüğü, boğazda takılma hissi

        - Boğaz ağrısı ve ses kısıklığı

        - Sürekli öksürük

        - Geğirme, hıçkırık

        - Ağız kokusu

        - Hazımsızlık ve şişkinlik

        - Bulantı ve kusma

        REFLÜNÜN NEDENLERİ

        Reflüye yol açan birçok faktör vardır. Bunlardan bazıları yaşam tarzıyla ilgiliyken, bazıları fizyolojik nedenlere dayanır.

        FAZLA KİLO

        Aşırı kilo, özellikle karın bölgesinde biriken yağlar, mideye baskı yaparak mide asidinin yukarı kaçmasına neden olur.

        YAĞLI VE BAHARATLI YİYECEKLER

        Bu tür gıdalar mide boşalmasını yavaşlatır ve asit üretimini artırarak reflüyü tetikler.

        KAFEİN, ALKOL VE SİGARA

        Bu maddeler alt özofagus sfinkterini gevşeterek mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasını kolaylaştırır.

        YEMEKTEN SONRA HEMEN YATMAK

        Yatar pozisyona geçmek, yerçekiminin etkisini azaltır ve mide içeriğinin yukarı çıkmasına zemin hazırlar.

        GEBELİK

        Hormonlardaki değişim ve büyüyen rahmin mideye baskı yapması, reflüye yol açabilir.

        STRES

        Stres, mide asidinin artmasına neden olabilir ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarını da beraberinde getirerek reflü riskini yükseltir.

        HATALI BESLENME ALIŞKANLIKLARI

        Hızlı yemek yemek, büyük porsiyonlar tüketmek ya da yatmadan önce yemek yemek, reflüyü şiddetlendirebilir.

        SFİNKTER KASININ ZAYIFLIĞI

        Alt özofagus sfinkteri doğuştan zayıf olabilir veya zamanla fonksiyonunu kaybedebilir. Bu da reflünün temel nedenlerinden biridir.

        REFLÜYÜ AZALTMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

        Reflüyü kontrol altına almak çoğu zaman yaşam tarzı değişiklikleriyle mümkündür:

        - Baharatlı, yağlı, çikolata, kahve, alkol, asitli içecekler ve turunçgillerden uzak durun.

        - Öğünleri küçültün, sık ve az yemeye özen gösterin.

        - Yemekten sonra en az 2-3 saat uzanmayın.

        - Uyurken başınızı yükseltin ve mümkünse sol yana dönerek yatın.

        - Fazla kilolardan kurtulun.

        - Sigara ve alkolden uzak durun.

        - Zencefil, muz, papaya, aloe vera suyu, bitki çayları gibi doğal desteklerden yararlanın.

        - Gerekirse doktor önerisiyle antasit, H₂ blokeri ya da proton pompa inhibitörü (PPİ) kullanın.

        - Belirtiler sık tekrar ediyorsa mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına danışın.

        BESLENMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        Beslenme şekli, reflü üzerinde büyük etkiye sahiptir. Doğru besin seçimleri, mide asidini kontrol altında tutar ve yemek borusunun zarar görmesini engeller.

        TÜKETİLMEMESİ GEREKENLER

        Reflü semptomlarını artırabilecek bazı yiyecek ve içecekler:

        Baharatlı yiyecekler: Acı ve yoğun baharatlı gıdalar mideyi tahriş eder.

        Kahve ve sigara: Kahve asit üretimini artırır, sigara ise sfinkteri zayıflatır.

        Yağlı ve kızartılmış yiyecekler: Sindirimi zorlaştırır ve mide asidini artırır.

        Asitli içecekler: Gazlı içecekler mide basıncını artırarak reflüyü tetikler.

        Turşu ve çikolata: Bu gıdalar mide asidini artırarak şikayetleri artırabilir.

        TÜKETİLMESİ GEREKENLER

        Reflüyü hafifletmeye yardımcı olabilecek gıdalar ise şunlardır:

        Lifli yiyecekler: Elma, muz, brokoli, salatalık gibi besinler sindirimi kolaylaştırır.

        Zencefil: Doğal bir anti-enflamatuar olan zencefil mideyi yatıştırabilir.

        Papatya çayı: Mideyi rahatlatır ve yemek sonrası şikayetleri azaltabilir.

        Düşük yağlı peynir: Protein açısından zengin olup mideyi yormaz.

        Tam tahıllar: Yulaf ezmesi, esmer pirinç gibi besinler mide asidini emer.

        Köklü ve yeşil sebzeler: Ispanak, tatlı patates, pancar gibi sebzeler mideyi korur.

        REFLÜDEN KORUNMAK İÇİN ÖNERİLER

        Kilo kontrolü sağlayın: Özellikle karın bölgesindeki yağları azaltmak reflü riskini düşürür.

        Küçük öğünler tercih edin: Aşırı dolu bir mide, asidin yukarı çıkmasını kolaylaştırır.

        Sigara ve alkolden uzak durun: Bu maddeler mide kapakçığını zayıflatır.

        Glutensiz beslenmeyi deneyin: Bazı bireylerde gluten, reflüyü artırabilir.

        Dar kıyafetlerden kaçının: Karın bölgesine baskı yapan giysiler reflüyü kötüleştirebilir.

        Görsel Kaynak: istockphoto

