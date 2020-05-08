Şekerbank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı esnaf ve işletmelerin nakit akışlarını desteklemek amacıyla, 3 ay ödemesiz dönemli krediye yılda bir kez taksit erteleme imkanı sunuyor.
Şekerbank açıklamasına göre, banka "Esnafım Paketi" ile 0,79'dan başlayan faiz oranları sunarken, esnaf ve işletmelerin 50 bin TL'ye kadar nakit ihtiyaçlarını karşılıyor. Şekerbank, paket kapsamında esnek ödeme seçeneklerinin yanı sıra kredi kartı ile banka kartını birleştirdiği sektörde bir ilk olan "Üreten Kart" ürününü de bir yıl boyunca esnaf ve işletmelere ücretsiz veriyor
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkilemeye devam eden Kovid-19 salgını ile mücadelede ekonomiye desteğini sürdüren Şekerbank, bu kez esnaf ve işletmelerin yanında yer alıyor. Banka, koronavirüs salgını sürecinde nakit akışı etkilenen tüm esnaf ve işletmelere uygun faiz oranları, taksit erteleme ve esnek ödeme seçeneklerinin yer aldığı "Esnafım Paketi"ni sunuyor
Şekerbank, "Esnafım Paketi" ile esnaf ve işletmelerin 45 bin TL’ye kadar olan nakit ihtiyaçlarını yüzde 0,79’dan başlayan faiz oranlarıyla karşılıyor. 3 aya kadar ödemesiz dönem seçeneğinin bulunduğu kredi kapsamında, ödemelerini düzenli yapan esnaf ve işletmelere yılda bir kez olmak üzere taksit erteleme imkanı sunuluyor. "Esnafım Paketi" içerisinde ayrıca 3 ayda bir taksit ödeme seçeneği de yer alıyor.
Banka, "Esnafım Paketi" ile esnaf ve işletmelere nakit desteğinin yanı sıra Türkiye ve Avrupa’da ilk kez kredi kartı ve banka kartını birleştirdiği ürünü "Üreten Kart"ı 5 bin TL limit ile bir yıl boyunca ücretsiz sunuyor. Esnaf ve işletme sahipleri, "Üreten Kart" ile tüm şirket harcamalarını gerçekleştirirken, aynı zamanda şubeye gitmeden ATM’den kredi başvurusu yapabiliyor, kredi tutarını da ATM’den çekebiliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılığı Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, şunları kaydetti:
"Koronavirüs salgınının sosyal ve ekonomik hayata etkisi sürerken, dünya genelinde bu süreçten en çok etkilenen segment, küçük işletmeler ve esnaf oldu. Şekerbank olarak esnafımızın dükkanının bereketini korumak için 66 yıldır olduğu gibi bu olağanüstü günlerde de onların yanında yer alıyoruz. Sorumlu bankacılık anlayışımızla içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde müşterilerimizi ve ekonomimizi desteklemek için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. KOBİ’ler, sağlık çalışanları ve eczacılar için ürettiğimiz paketlerin ardından esnaf ve işletme sahibi müşterilerimiz için geliştirdiğimiz ‘Esnafım Paketi’ni sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her koşulda müşterilerimizin ve tüm toplumun yanında olmaya devam edeceğiz."
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