Şehitlerin mezarları çiçeklerle donatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek ve vatandaşların ziyaretlerini daha anlamlı kılmak için şehitliklerde çeşitli bakım ve iyileştirme çalışmaları yapıyor.

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Belediye ekipleri, şehitliklerin temizlik, düzenleme ve bakımını yaparak, halkın ziyaretine daha uygun hale gelmesini sağlıyor.

Çalışmalar kapsamında Türkiye'nin en bakımlı ve düzenli şehitliklerinden bir olan İzmit Bağçeşme Namazgah Şehitliği'ndeki kabirler, Büyükşehir Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından temizlendi.

Boya işlerini tamamlayan, bayrakları değiştiren ekipler, mezarlara 21 bin 600 adet çuha çiçeği dikti.

Büyükşehir ekiplerince 3 ayda bir periyodik bakımları yapılan şehit mezarları mevsimine göre çiçeklerle bezeniyor.