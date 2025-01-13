Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Şehitlerin mezarları çiçeklerle donatıldı | Son dakika haberleri

        Kocaeli'nde şehitlerin mezarları çiçeklerle donatıldı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Bağçeşme Mezarlığı'nda bulunan Namazgah Şehitliği'ni çiçeklerle donattı. Büyükşehir ekiplerince 3 ayda bir periyodik bakımları yapılan şehit mezarları mevsimine göre çiçeklerle bezeniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 16:12 Güncelleme: 13.01.2025 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehitlerin mezarları çiçeklerle donatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek ve vatandaşların ziyaretlerini daha anlamlı kılmak için şehitliklerde çeşitli bakım ve iyileştirme çalışmaları yapıyor.

        Belediye ekipleri, şehitliklerin temizlik, düzenleme ve bakımını yaparak, halkın ziyaretine daha uygun hale gelmesini sağlıyor.

        Çalışmalar kapsamında Türkiye'nin en bakımlı ve düzenli şehitliklerinden bir olan İzmit Bağçeşme Namazgah Şehitliği'ndeki kabirler, Büyükşehir Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından temizlendi.

        Boya işlerini tamamlayan, bayrakları değiştiren ekipler, mezarlara 21 bin 600 adet çuha çiçeği dikti.

        Büyükşehir ekiplerince 3 ayda bir periyodik bakımları yapılan şehit mezarları mevsimine göre çiçeklerle bezeniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #kocaeli haberleri
        #şehitlik
        #izmet bağçeşme namazgah şehitliği
        #çiçek
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        İstinaftan TOGO Kuleleri kararı
        İstinaftan TOGO Kuleleri kararı
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Dünyanın en kötü yemekleri seçildi!
        Dünyanın en kötü yemekleri seçildi!
        Bakan Kacır'dan bilgisayar kartlı cevap!
        Bakan Kacır'dan bilgisayar kartlı cevap!
        Hafif tempolu adımlarda bile bacağınız ağrıyorsa dikkat!
        Hafif tempolu adımlarda bile bacağınız ağrıyorsa dikkat!
        Hiçbir neden yokken arkadaşını öldürdü!
        Hiçbir neden yokken arkadaşını öldürdü!
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        "Rakibini adeta sindirdi"
        "Rakibini adeta sindirdi"
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        Beşiktaş'ta 'kalite' arayışı!
        Beşiktaş'ta 'kalite' arayışı!
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Habertürk Anasayfa