        Şehit yakınları ve gaziler için 2026 yılı bütçesinde 19,1 milyar lira ayrıldı

        Şehit yakınları ve gaziler için 2026 yılı bütçesinde 19,1 milyar lira ayrıldı

        Merkezi yönetim bütçesinden 2026 yılı için şehit yakınları ve gazilere 19 milyar 144 milyon 716 bin lira tahsis edilmesi planlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 17:04 Güncelleme: 22.10.2025 - 17:04
        Şehit yakınları ve gaziler için 19,1 milyar lira
        2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre hazine varlıklarının ve yükümlülüklerinin yönetimi programı kapsamında gelecek yıl için bütçeden 3 trilyon 3 milyar 687 milyon 517 bin lira ayrıldı.

        Bütçe ödeneklerinin program kapsamındaki dağılımında sosyal güvenlik 1 trilyon 872 milyar 495 milyon 103 bin lira ile ikinci sırayı alırken yerel yönetimlerin güçlendirilmesi programına 1 trilyon 660 milyar 502 milyon 632 bin lira tahsis edilmesi planlandı.

        Bütçeden ulusal savunma ve güvenlik için 1 trilyon 183 milyar 862 milyon 695 bin lira, tedavi edici sağlığa 1 trilyon 181 milyar 520 milyon 201 bin lira ayrılması öngörüldü.

        AR-GE'ye 84,1 milyar lira

        Araştırma, geliştirme (AR-GE) ve yenilik programı da bütçede öne çıkan başlıklardan oldu. Birçok alanda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinde büyük katkısı olan araştırma, geliştirme ve yenilik çalışmalarına 2026 yılında 84 milyar 801 milyon 928 bin lira ayrıldı.

        Türkiye'nin ilk uzay misyonunun gerçekleştirilmesinin ardından uzay ve havacılık programının bütçeden aldığı pay 8 milyar 729 milyon 2 bin lira olarak belirlendi.

        Çocukların korunması ve gelişiminin sağlanması programı da bütçede önceliklendirilen alanlardan oldu. Söz konusu program için 2026 yılı bütçesinden 54 milyar 803 milyon 330 bin lira ayrılması öngörüldü.

        Merkezi yönetim bütçe ödeneklerinin programlara göre dağılımında şehit yakını ve gaziler için 19 milyar 144 milyon 716 bin lira tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

        Kadının güçlenmesi de bütçe ödeneğinde ayrı bir program ile desteklenen başlıklar arasında yer aldı. Bu programa 2026 yılında 7 milyar 997 milyon 891 bin lira ayrıldı.

        2026 yılı merkezi yönetim bütçesinde önce çıkan bazı programlar ve teklif tutarları (lira) şöyle:

        PROGRAMLAR 2026 TEKLİFİ
        Hazine Varlıklarının ve Yükümlülüklerinin Yönetimi 3.003.687.517.000
        Sosyal Güvenlik 1.872.495.103.000
        Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi 1.660.502.632.000
        Ulusal Savunma ve Güvenlik 1.183.862.695.000
        Tedavi Edici Sağlık 1.181.520.201.000
        Araştırma, Geliştirme, Yenilik 84.801.928.000
        Çocukların Korunması ve Gelişimin Sağlanması 54.803.330.000
        Şehit Yakını ve Gaziler 19.144.716.000
        Kadının Güçlenmesi 7.997.891.000
        Uzay ve Havacılık 8.729.002.000
