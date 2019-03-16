Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan iki askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel'in (26) acı haberi memleketi Gümüşhane'deki ailesine ulaştı.



Enis Yıldırım'ın haberine göre, şehit askerin Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü köyü nüfusuna kayıtlı olduğu ve iki aydır bölgede bulunduğu öğrenildi. Temel ailesinin 6 çocuğundan biri olan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Taşkın Temel’in şehit haberini alan acılı aile gözyaşlarına boğuldu.

Emekli olan babanın köyde kahvehane işlettiği, şehit askerin pazartesi günü düzenlenecek törenin ardından köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafında şu ifadeler yer aldı: "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rab, senin uğrunda ölen ordu budur ya Rab"