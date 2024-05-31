Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim

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Şehirlerarası otobüs taşımacılığında emekli olduğunu belgeleyen kişilere belirli tarife üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak.

Konuya yönelik geçici hüküm Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan geçici maddede "Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2024 tarihleri arasında uygulanmak üzere; emekli olduğunu ilgili mevzuata göre hazırlanmış bilgi veya belgeyle beyan/ispat eden Türk vatandaşları için, B1 veya D1 yetki belgesi sahipleri tarafından düzenlenecek yolcu biletlerinde, 56 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre Bakanlığa bildirilen/iletilen ücret tarifesi üzerinden %20 indirim uygulanır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine, her bir ihlal için 56 ncı maddenin on birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan miktar kadar uyarma verilir." denildi.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.